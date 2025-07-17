¡Ø»êµÞ¡§Å¾¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¾ïÌ³¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥áー¥ë¢ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÆâÍÆ¤Ë8Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î²¼¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¾ïÌ³¤«¤é¡Ö»êµÞ¡×¤Î¥áー¥ë¡Ä¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë8Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¶ÛµÞÀ¤¬ÆÈÆÃ¡×¡Ö¤ä¤À¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ßµÞ·ã¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦´ë¶È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Î²ÝÂê¤Ï½¾¶È°÷Æ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£Æü¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤·¤Æ¤¿¤é¾ïÌ³¤«¤é
¡Ö»êµÞ:Å¾¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ã¤Æ¥áー¥ëÍè¤Æ¡¢¿´Â¡»ß¤Þ¤ë¤¯¤é¤¤¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ³«Éõ¤·¤¿¤é
¡Ö¥É¥é¥¯¥¨3¤ÇÅ¾¿¦¤·¤¿¤é¥ì¥Ù¥ë¤Ã¤Æ1¤ËÌá¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤Ç¤ä¤À¤â¤¦¾ïÌ³²Ä°¦¤¤¡£
¾å»Ê¤«¤é¶ÈÌ³³°¤Îµ¤·Ú¤ÊÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢Éô²¼¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤»ý¤Á³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¾ïÌ³¤Î¶ÈÌ³¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë·ïÌ¾¤Ê¤Î¤¬¤Þ¤¿¤ªÃãÌÜ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÐÌÌ¤Ç¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¾ïÌ³¤«¤é¤Î¥áー¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î²¼¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤ªÁ°¤é»Å»ö¤·¤í¡ª¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤¦¤é¤ä¤à¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾å»Ê¤Î¾®¤µ¤Êµ¤¸¯¤¤°ì¤Ä¤Ç¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¿ÍÊÁ¤¬¸«¤¨¤ë¡×¥ª¥«¥óºî¡¦Ä¶¥´¥¥²¥ó¤ÊÊì¤Î»ú¤Ë25Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¥ë¥ó¥ë¥ó¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÊì¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¼ê½ñ¤¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ú¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢·Á¤ä°µÎÏ¤Ê¤É¤«¤é¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼ê½ñ¤¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤Ð¤±3¹æ@½ñÀÒ¡Ö¤ªÏÃ¾å¼ê¤µ¤ó¡×¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È ²ñÏÃ¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë10¤Î¥³¥ÄÈ¯ÇäÃæ¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÊì¡×¤È¤¤¤¦»ú¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤Î»ú¤Ë»×¤ï¤º²¹¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
©︎ghost03type
©︎ghost03type
©︎ghost03type
¤¦¤Á¤Î¥ª¥«¥ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿
¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍÙ¤ê¡¢ÃåÃÏ¤¹¤ëÊì¤Î»ú¡×¸«¤Æ¤¯¤ì
¡ÖÊì¡×¤È¤¤¤¦»ú¤¬¤Þ¤ë¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»ú¡£³Î¤«¤Ë¡ÖÊì¡×¤È¤¤¤¦»ú¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¼êÂ¤¬À¸¤¨¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥æー¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤Ä¤¤ÁÛÁü¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»ú¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤Þ¤Î¿ÍÊÁ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë´¶¤¸¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÊì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ä¤¤¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È1¿ÍÈ¿¾Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤Ï¤³¤Î¡ÖÊì¡×¤Î»ú¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍÙ¤ë¤è¤¦¤ÊÊì¤Ç¤¤¤¿¤¤¡Ä¤½¤¦»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
Éã»£±Æ¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¡¢¤¢¤È¤Ç¸«Ä¾¤·¤Æ¶ÃØ³¤·¤¿¥ï¥±¤Ë10Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö¾Ð¤¤¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
³°½Ð»þ¤Ë²ÈÂ²¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¤¤Ï¡¢¿ÍÊª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÇØ·Ê¤â±Ç¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¡¦ÃæÅè¥¤¥Ã¥¥å¥¦¤µ¤ó¤¬²ÈÂ²¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤ò¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Éã¤¬¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ÏÉÑÈË¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Éã¤â¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î1Ëç¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¤Ï¤º¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢´°À®¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢ÃæÅè¥¤¥Ã¥¥å¥¦¤µ¤ó¤Ï¶ÃØ³¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
©︎oyasumi_ikkyu
¤ªÉã¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿
±ó¤¹¤®¤Æ¶ÃØ³¤·¤¿
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¸«¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤Î´é¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Û¤É±óÌÜ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¡£¤¤Ã¤ÈÉã¤Ï²ÈÂ²¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¸æÆ²¤äÎÐ¡¦¶õ¤â¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤Þ¤À±ó¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¾õÂÖ¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡Ö²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Î¾ð·Ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
ÁÛÁü¤È¾¯¤·°ã¤¦¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¦¸÷·Ê¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¡£¿´¤¬ÏÂ¤à¡¢¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: ¤³¤Ó¤È
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë