³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¡¡½é¤á¤Æ¸«¤¿·ÝÇ½¿Í¡¡¹â¹»¤ÎÁ°¤ÇÌÜ·â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö³¿Äâ¡×¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê35¡Ë¤¬16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½é¤á¤Æ¸«¤¿·ÝÇ½¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö½»¤à¤Ê¤é¤É¤Ã¤Á¡©ÅÄ¼Ë°é¤Á&ÅÔ²ñ°é¤Á¤Î½÷¤¬Âç·ãÏÀ¡×¤ÈÂê¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£½é¤á¤Æ¸«¤¿·ÝÇ½¿Í¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô½Ð¿È¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ó¤ÞÅì¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¸«¤ë·ÝÇ½¿Í¡×¤È¡¢¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤Ç½°±¡µÄ°÷¤âÌ³¤á¤¿Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÌÜ·â¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÎ»ö¤ËÎ©¸õÊä¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¹â¹»¤ÎÁ°¤ËÁªµó¥«¡¼¤ÇÄÌ¤é¤ì¤Æ¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡È¤½¤Î¤Þ¤ó¤ÞÅì¡¼!¡É¡È¹ß¤ê¤Æ¤³¡¼¤¤!¡É¡×¤È¶«¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¥¿¥Á°¤¤¤Ê¡×¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡£¥¤¥ï¥¯¥é¤ÏÅì¹ñ¸¶»á¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç°µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£