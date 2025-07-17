½ÐÀîÅ¯Ï¯¤¬Áí¹ç£±°Ì¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¾¡¤Ã¤¿¡ª¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¡¢ÀÎ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ä¡×25Ç¯¾åÈ¾´ü£Ã£ÍÊüÁ÷²ó¿ô
¥¿¥ì¥ó¥È½ÐÀîÅ¯Ï¯¡Ê61¡Ë¤¬15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡Ö2025Ç¯¾åÈ¾´üTV¡ÝCM¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥¨¥à¡¦¥Ç¡¼¥¿¼Ò¤¬¡Ö2025Ç¯¾åÈ¾´üTV¡ÝCM¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¡£Áí¹ç1°Ì¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÐÀî¤À¤Ã¤¿¡£2°Ì¤ÏÇÐÍ¥ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢3°Ì¤ÏMLB¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢4°Ì¤Ï½÷Í¥º£ÅÄÈþºù¡¢5°Ì¤Ï½÷Í¥¾å¸ÍºÌ¡¢6°Ì¤Ï½÷Í¥°²ÅÄ°¦ºÚ¤À¤Ã¤¿¡£
½ÐÀî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎCMÊüÁ÷²ó¿ô¡¢Á´·ÝÇ½¿Í¤ÎÃæ¤Ç»ä¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯¤¬1°Ì¤Ë¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¶²¤í¤·¤¤¤Î¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¡¢ÀäÂÐÈ´¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤2¿Í¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ÀÎ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£