¥ª¥¢¥·¥¹ºÆ·ëÀ®½é¥é¥¤¥Ö¤Ç¡Ö¿ÏÊª½±·â¡×¤ò·×²è¡¢10Âå¤Î¾¯Ç¯¤òÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¹ðÈ¯
±Ñ¥¿¥¤¥à¥º»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ë½»¤à17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¡¢¿ÏÊª¤Ë¤è¤ë½±·â·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤·¤ÆÀè·îµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î·×²è¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎºÆ·ëÀ®½é¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤òÉ¸Åª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸¡»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î¤¿¤áÌ¾Á°¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢Àè·î¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥ë¥À¥¯¥Ð¥Ê·¿¤Î½±·â¡×¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¡Ö¥ë¥À¥¯¥Ð¥Ê·¿¡×¤È¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤Ç3¿Í¤Î¾¯½÷¤ò»¦³²¤·¡¢ºá¤òÇ§¤á¤¿18ºÐ¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥ë¥À¥¯¥Ð¥Ê¤Î»ö·ï¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯Ç¯¤Ï¡¢7·î4Æü¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥Õ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î½±·â·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ§¿Í¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤¬ÄÌ¤¦³Ø¹»¤âÉ¸Åª¸õÊä¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯Ç¯¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¤Ï¡Ö¹¶·â¤¹¤ë¾ì½ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥á¥â¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«Âð¶á¤¯¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÌ¾Á°¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¸¡»¡¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤¬Âç·¿¥Ê¥¤¥Õ¤Î¹ØÆþÊýË¡¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯Ç¯¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥¤¥Õ¤Î¼Ì¿¿¤òÍ§¿Í¤ËÁ÷¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì»È¤¨¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆî¥Ý¡¼¥È½±·â»ö·ï¤òÌÏÊï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍßË¾¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Èà¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥ë¥À¥¯¥Ð¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¡¢²èÁü¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤ËÆî¥Ý¡¼¥È¤Îµ¾À·¼Ô¤òÓÞ¾Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¥ë¥À¥¯¥Ð¥Ê¤ò¾Î»¿¤·¡¢¼«¿È¤âÆ±ÍÍ¤Î½±·â¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¥ë¥À¥¯¥Ð¥Ê¤¬½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¥¢¥ë¥«¥¤¥À¤Î·±Îý¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤Î¸ÀÆ°¤Ë·üÇ°¤òÊú¤¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ò¼êÇÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯Ç¯¤È¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Î¸å¤Ë¤â¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î·Ù»¡ÄÌÊó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¾Úµò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸¡»¡¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¤³¤Î¾¯Ç¯¤ò¡Ö¥Æ¥í¹¶·â¤Î·×²è¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Èà¤Î»×ÁÛ¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëË¡Åª¤Ê¡Ö¥Æ¥í¡×¤ÎÄêµÁ¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¾¯Ç¯¤Ï¡Ö¥Æ¥í¤ËÍÍÑ¤ÊÊ¸½ñ¤Î½ê»ý¡×¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¤³¤Îºá¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥ë¥À¥¯¥Ð¥Ê¤âÆ±ÍÍ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Ç52Ç¯¤Î·º´ü¤Î¤¦¤Á¡¢18¥«·îÊ¬¤¬¤³¤Îºá¤ËÁêÅö¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£
¾¯Ç¯¤ÎÈ½·è¸À¤¤ÅÏ¤·Æü¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¥ª¥¢¥·¥¹Æ²¡¹¤Îµ¢´Ô¡¢ºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢¡¼½éÆü¡Ú¸½ÃÏ¥ì¥Ý¡Û¥ê¥¢¥à¤È¥Î¥¨¥ë¤ÎÏÂ²ò¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë°ìÌë
From Rolling Stone US.
¸¡»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î¤¿¤áÌ¾Á°¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢Àè·î¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥ë¥À¥¯¥Ð¥Ê·¿¤Î½±·â¡×¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¡Ö¥ë¥À¥¯¥Ð¥Ê·¿¡×¤È¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤Ç3¿Í¤Î¾¯½÷¤ò»¦³²¤·¡¢ºá¤òÇ§¤á¤¿18ºÐ¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥ë¥À¥¯¥Ð¥Ê¤Î»ö·ï¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸¡»¡¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤¬Âç·¿¥Ê¥¤¥Õ¤Î¹ØÆþÊýË¡¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯Ç¯¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥¤¥Õ¤Î¼Ì¿¿¤òÍ§¿Í¤ËÁ÷¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì»È¤¨¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆî¥Ý¡¼¥È½±·â»ö·ï¤òÌÏÊï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍßË¾¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Èà¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥ë¥À¥¯¥Ð¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¡¢²èÁü¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤ËÆî¥Ý¡¼¥È¤Îµ¾À·¼Ô¤òÓÞ¾Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¥ë¥À¥¯¥Ð¥Ê¤ò¾Î»¿¤·¡¢¼«¿È¤âÆ±ÍÍ¤Î½±·â¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¥ë¥À¥¯¥Ð¥Ê¤¬½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¥¢¥ë¥«¥¤¥À¤Î·±Îý¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤Î¸ÀÆ°¤Ë·üÇ°¤òÊú¤¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ò¼êÇÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯Ç¯¤È¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Î¸å¤Ë¤â¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î·Ù»¡ÄÌÊó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¾Úµò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸¡»¡¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¤³¤Î¾¯Ç¯¤ò¡Ö¥Æ¥í¹¶·â¤Î·×²è¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Èà¤Î»×ÁÛ¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëË¡Åª¤Ê¡Ö¥Æ¥í¡×¤ÎÄêµÁ¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¾¯Ç¯¤Ï¡Ö¥Æ¥í¤ËÍÍÑ¤ÊÊ¸½ñ¤Î½ê»ý¡×¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¤³¤Îºá¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥ë¥À¥¯¥Ð¥Ê¤âÆ±ÍÍ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Ç52Ç¯¤Î·º´ü¤Î¤¦¤Á¡¢18¥«·îÊ¬¤¬¤³¤Îºá¤ËÁêÅö¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£
¾¯Ç¯¤ÎÈ½·è¸À¤¤ÅÏ¤·Æü¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¥ª¥¢¥·¥¹Æ²¡¹¤Îµ¢´Ô¡¢ºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢¡¼½éÆü¡Ú¸½ÃÏ¥ì¥Ý¡Û¥ê¥¢¥à¤È¥Î¥¨¥ë¤ÎÏÂ²ò¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë°ìÌë
From Rolling Stone US.