¡í¥ì¥È¥í²Ä°¦¤¤¡í¤¬Âç½ÂÂÚ¡ª¥³¥á¥À¤Î¿·ºîÊ¸¶ñ¤ò»È¤¨¤Ð¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡Û
ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤È²¦Æ»¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ö¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡×¡£
¼Â¤Ï¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¸ÄÀË¤«¤Ê¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Å¹ÊÞ¤Ë¤¢¤ë¥½¥Õ¥¡¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¿Íµ¤¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òºÆ¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ã¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¿´¤¯¤¹¤°¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥º¥é¥ê......¡ª
º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯7·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë"¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤"¿·¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿§Ì£¤ÈÊÔ¤ßÌÜ¤Ë¥¥å¥ó...
¡ü¥Ë¥Ã¥È¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹³Æ¼ï
¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Î¥Ë¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÔ¤ßÌÜ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²µ½÷¿´¤¯¤¹¤°¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¡Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¡ß¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ë¡¢ ¥Ô¥ó¥¯¡Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡õ¥ì¥â¥ó¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡Ë¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¡ß¥µ¥Þ¡¼¥¸¥å¡¼¥¹¡Ë¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï1500±ß¡£
¡ü¥Ë¥Ã¥È¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼³Æ¼ï
¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Ë¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Åù´Ö³Ö¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì»ý¤Á±¿¤Ö¤À¤±¤Ç¤âµ¤Ê¬¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¡£¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Ç¤ÎÆÉ½ñ¤Î¤ª¶¡¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¡Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¡ß¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ë¡¢ ¥Ô¥ó¥¯¡Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡õ¥ì¥â¥ó¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡Ë¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¡ß¥µ¥Þ¡¼¥¸¥å¡¼¥¹¡Ë¤Î3¿§Å¸³«¡£Ã¸¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¡¢Î¢ÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
²Á³Ê¤Ï1500±ß¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤â¡¢7·î18Æü¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¤«¤ï¤¤¤µ¤ÈÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¡¢¤É¤Á¤é¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ê¸Ë¼¶ñ¤Ï¡¢¥³¥á¥À¹¥¤É¬¸«¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô
Written by: ÇßÃ«¤ê¤Ê