¤æ¤á¤Ã¤Á¡¡³Ø¹»¤Îµ¢¤êÆ»¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÈáÌÄ¡¡Æ±¶¿¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ö·§ËÜ¤¬¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤ï!¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤Î¤æ¤á¤Ã¤Á¡Ê30¡Ë¤¬16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³Ø¹»¤Îµ¢¤êÆ»¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÈáÌÄ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö½»¤à¤Ê¤é¤É¤Ã¤Á¡©ÅÄ¼Ë°é¤Á&ÅÔ²ñ°é¤Á¤Î½÷¤¬Âç·ãÏÀ¡×¤ÈÂê¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£³Ø¹»¤Îµ¢¤êÆ»¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¼¢²ì¸©½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¤¬¡ÖÇã¤¤¿©¤¤¤È¤«¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»³ºÚ¤È¤«¤Á¤®¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢²Ö¤ÎÌª¤È¤«¥¥¤¥Á¥´¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òµÛ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤¡¡Á¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤æ¤á¤Ã¤Á¤¬¡Ö»ä¤Ï¥¯¥â¤ÎÁã¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È¤³¤í¤òÊâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î»þ¤ËÌÚ¤Î»Þ¤Ë¥¯¥â¤ÎÁã¤ò´¬¤¤Ä¤±¤Æ¡¢ÌÊ²Û»Ò¤Ë¤·¤Æ¥ß¥ë¥á¡¼¥¯¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥â¤ÎÁã¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤§¡¼¡Ä¡×¤ÈÈáÌÄ¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥É¥ó°ú¤¤·¤¿É½¾ð¡£Æ±¤¸·§ËÜ¸©½Ð¿È¤ÎMC¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡Ö·§ËÜ¤¬¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤ï!¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¡¢¤æ¤á¤Ã¤Á¤Ï¡Ö»ä¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¡Ö·§ËÜ¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£