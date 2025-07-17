¿å¾å¹±»Ê¼ç±é¡ØWIND BREAKER¡Ù¸ø³«Æü¤¬12·î5Æü¤Ë·èÄê¡¡¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÆÃÊÌ±ÇÁü¤â
¡¡¿å¾å¹±»Ê¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØWIND BREAKER¡¿¥¦¥£¥ó¥É¥Ö¥ì¥¤¥«ー¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬12·î5Æü¤Ë·èÄê¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆþ¤êÆÃÊÌ±ÇÁü¤È¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØWIND BREAKER¡Ù¼Â¼Ì²½¤Ë¤ª¤±¤ë¡È3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¡¡¿å¾å¹±»Ê¤Ë¡ÈºùÍÚ¡É¤ÎÎ©ÂÎ²½¤¬Â÷¤µ¤ì¤ë
¡¡³¹¤ò¼é¤ëÀµµÁ¤ÎÉÔÎÉ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¤Ë¤¤¤µ¤È¤ë¤ÎÌ¡²è¡ØWIND BREAKER¡Ù¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ëËÜºî¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á²½¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³ÆÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£2025Ç¯4·î´ü¤Ë¤ÏÁá¤¯¤âTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸¶ºî¤ÏÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«4Ç¯´Ö¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô800ËüÉô¤òÆÍÇË¡£ÉñÂæ²½¡¢¥²ー¥à²½¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥ëー¥Ô¥ê¥ª¥É¡Ù¡Ø¥µ¥è¥Ê¥é¤Þ¤Ç¤Î30Ê¬¡Ù¤Ê¤É¤ÎÇë¸¶·òÂÀÏº¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥±¥ó¥¢¥Ë¥á¡ª¡Ù¤ÇÂè46²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞºÇÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¯ÃÓÍÎÍ¤¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤Î¿å¾å¤¬É÷Îë¹â¹»1Ç¯¡¦ºùÍÚÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ºù¤ò¿¿¤ÃÀè¤ËÊé¤¤¡¢¥±¥ó¥«¤Ï¤á¤Ã¤Ý¤¦¼å¤¤¤¬¾ðÊó¼ý½¸¤ËÄ¹¤±¤¿ÜÀ°æ½©É§Ìò¤òÌÚ¸ÍÂçÀ»¡¢Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤«¤Ä¥«¥ó¥Õー¤ä¹çµ¤Æ»¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÆÈÆÃ¤Î¥±¥ó¥«¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç±¦ÌÜ¤Î´ãÂÓ¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤ÎÁÉÛÄÈ»ÈôÌò¤ò¹Ë·¼±Ê¡¢É÷Îë¹â¹»¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ç¤¢¤ëÇßµÜ°ì¤ò¿òÇÒ¤¹¤ë¹Ó¤¯¤ì¤â¤Î¤Î¿ù²¼µþÂÀÏºÌò¤òBE:FIRST¤ÎJUNON¡¢É÷Îë¹â¹»3Ç¯¤Ç»ÍÅ·²¦¤Î1¿Í¡¢ËÉÉ÷Îë¤¤Ã¤Æ¤ÎÉðÆ®ÇÉ¡¦É¢ÅÐÇÏÌò¤òÃæÂô¸µµª¡¢É÷Îë¹â¹»¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÁíÂå¤òÌ³¤á¤ëÇßµÜ°ìÌò¤ò¾å¿ùÉ¢Ê¿¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ï¡¢¿å¾å¡¢ÌÚ¸Í¡¢¹Ë¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë»£±ÆÄ¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤È¡¢ËÜË®½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¹½À®¡£Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¤È¤¤¤¦ËÜ´ë²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê½Å°µ¤ÎÃæ¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ºùÍÚ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤Çºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¡¢¤Þ¤¿3¿Í¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Ç²¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤«¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¿å¾å±é¤¸¤ëºùÍÚ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡ÖËÉÉ÷Îë¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢É÷Îë¹â¹»¤ÎÀ©Éþ¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥°¥êー¥ó°ì¿§¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ßñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤½Ð¤¹ºùÍÚ¡Ê¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ý¤ò°®¤ê¤·¤áµ¤¹ç½½Ê¬¤ÊÜÀ°æ½©É§¡ÊÌÚ¸ÍÂçÀ»¡Ë¡¢ÎÃ¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÁÉÛÄÈ»Èô¡Ê¹Ë·¼±Ê¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Î²¦Î©¤Á¤ÇÐÊ¤àÇßµÜ°ì¡Ê¾å¿ùÉ¢Ê¿¡Ë¤é¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÉÉ÷Îë¡×¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡¢ÎÏ¤ÎÀäÂÐ¿®¶Ä¤ò·Ç¤²¤ëºÇ¶§½¸ÃÄ¡Ö»â»ÒÆ¬Ï¢¡×¤Î»Ñ¤â¡£¥°¥êー¥ó¤Î³Ø¥é¥ó¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿ËÉÉ÷Îë¥á¥ó¥Ðー¤ËÂÐ¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥íー¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»â»ÒÆ¬Ï¢¤ÎÂç½¸ÃÄ¡£°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÍÍÁê¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¡¢¤Þ¤µ¤ËÆ®¤¤¤Î²Ð³¸¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë