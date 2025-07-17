¸øÎ©¿Þ½ñ´Û¤Ê¤¤Ä®¤Ç¡Ö¤Þ¤Á¤¸¤å¤¦¡×¤ËËÜÃª¡¡¥«¥Õ¥§¤äÉÂ±¡¡¢¹â¹»¤Ë¤â¡¢¹áÀî¸©¶×Ê¿Ä®
¡¡¹áÀî¸©¶×Ê¿Ä®¤Ç5·î¡¢¡È35´ÛÌÜ¤Î¿Þ½ñ´Û¡É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Þ½ñ´Û¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¸©Î©¹â¤Î¹»¼Ë¡£¶×Ê¿Ä®¤Ë¤Ï¸øÎ©¿Þ½ñ´Û¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç½»Ì±¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¶ä¹Ô¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É»ê¤ë¤È¤³¤í¤ËËÜÃª¤òÃÖ¤¡¢Ä®Á´ÂÎ¤ò¿Þ½ñ´Û¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¤³¤È¤Ò¤é¤Þ¤Á¤¸¤å¤¦¿Þ½ñ´Û¡×¡£¡È½êÂ¢ºý¿ô¡É¤Ï¤¤¤Þ¤ä6Àéºý¤ËÃ£¤·¡¢Ãå¼Â¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áº£°æÆü¸þ»Ò¡Ë
¡¡¶×Ê¿Ä®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1955Ç¯¤ÎÄ®À©»Ü¹Ô°Ê¹ß¡¢¸øÎ©¿Þ½ñ´Û¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÂ¾¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ä®Ì±¤Ï¶áÎÙ¼«¼£ÂÎ¤Î¸øÎ©¿Þ½ñ´Û¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂåÉ½¤ÎÅèÅÄµ®»Ò¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤Ï1996Ç¯¤ËÄ®¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£¡ÖÅöÁ³¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Þ½ñ´Û¤¬¤Ê¤¯¶Ã¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¼Ö¤Ç20Ê¬¤«¤±¤Æ´Ýµµ»Ô¤ËÄÌ¤¦Ãæ¤Ç¡¢Ä®¤Î¿Þ½ñ´Û¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2017Ç¯»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤«¤é¡Ö¤Þ¤Á¤¸¤å¤¦¿Þ½ñ´Û¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£¸½ºß¤ÏÍ»Ö¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÖ¤¤±©º¬¶¦Æ±Êç¶â¤Î½õÀ®¶â¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡35´ÛÌÜ¤Î¿Þ½ñ´Û¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¸©Î©¶×Ê¿¹â¡£Ï²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÌÚÂ¤¤Î²È·¿ËÜÃª¤Ë¤ÏÌó100ºý¤ÎËÜ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢»þ´ÖÆâ¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¡£
¡¡´ÛÄ¹¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¿Þ½ñ´Û»Ê½ñ¤Î·§ÌîÌÀÈþ¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤Ï¡Ö¿Þ½ñ´Û¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿³Ø¹»¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡ÆüËÜ¿Þ½ñ´Û¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ç¸øÎ©¿Þ½ñ´Û¤¬¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ï2024Ç¯¤ÇÌó22¡ó¡£Ä®Â¼¤Ë¸Â¤ë¤ÈÌó40¡ó¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡¶¨²ñ¤Î²¬Éô¹¬Í´»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¶×Ê¿Ä®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Þ½ñ´Û¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸øÎ©¿Þ½ñ´ÛÀßÎ©¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡È¿Þ½ñ´Û¡ÉÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤â³èÈ¯²½¤µ¤»¤¿¤¤¤ÈÅèÅÄ¤µ¤ó¡£¡Ö¿Þ½ñ´Û¤ÏÀ¸³è¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¾ì½ê¡£³èÆ°¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢Ä®Î©¿Þ½ñ´ÛÀßÎ©¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£