 

SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£

¥«¥³¥ß¥¹¥ë¡Ê@cacomistle_tail¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶­°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë

ÎÉ¤¤¥Á¥ã¥éÃË¡£


 

²¿¸Î¤«ºÇ¶áÈà½÷¤È¤Î´Ö¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¥Á¥ã¥éÃË¤¯¤ó¡£

2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÃË¤Î»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î¢¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÁÔÀä¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬¡Ä¡Ä!?

¤³¤ì¤Ï°Õ³°¤Ê»°³Ñ´Ø·¸¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©

¥«¥³¥ß¥¹¥ë¡Ê@cacomistle_tail¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢À§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

°úÍÑ¸µ¡§@cacomistle_tail