À¼Í¥¡¦ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤¡¢Ä¹½÷¤Î¿´Â¡°Ü¿¢¼ê½ÑÂÔµ¡¤Î¤¿¤á³èÆ°¤òÂçÉýÀ©¸Â¤Ø¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¿´¶ÅÇÏª¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯º£¤ÏÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢³èÆ°¤òÂçÉý¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤ò½êÂ°¤¹¤ëÅìµþÇÐÍ¥À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾É¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿´Â¡°Ü¿¢¤ÎÂÔµ¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹½÷¤Î¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤¤ÎÄ¹½÷¤¬¡Ø³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾É¡Ù¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È°å»Õ¤è¤ê¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿´Â¡°Ü¿¢¤ÎÂÔµ¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£ÏÂÝæ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅöÌÌ¤Ï»Ò¶¡¤Î¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³èÆ°¤òÂçÉý¤ËÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£²¿Â´¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡ÏÂÝæ¤â¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ì¼¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤Ë¤Ï¡Ø³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾É¡Ù¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤ÏµÞÀ¿´ÉÔÁ´¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤ÍÆÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°å»Õ¤Î³§ÍÍ¤ÎÀì¿´¼£ÎÅ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿Í¹©¿´Â¡¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ì¼¤Î²÷Éü¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¿´Â¡°Ü¿¢¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ê¼ê½Ñ¤òÂÔµ¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Ï³èÆ°¤òÂçÉý¤ËÀ©¸Â¤·¤Ä¤ÄÌ¼¤Î¼£ÎÅ¤ËÉÕ¤Åº¤¦¤³¤È¤ËÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤ÎÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤òÊ£¿ô¹ßÈÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤â½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤ª»Å»ö¤Ë´°Á´Éüµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢²ÈÂ²°ìÆ±Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÂÝæ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥º¤â¹¹¿·¤·¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»ä¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢Ä¹½÷¤È¤ß¤é¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Î¸å¤í»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö£µ¥ö·î¤Ë¤·¤Æ¤ÏÈ±¤ÎÌÓÂ¿¤¤»Ò¤Ê¤ó¤À¤è¡¡¤È¤Ë¤«¤¯º£¤ÏÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡¡¤º¤Ã¤ÈÂ¦¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£