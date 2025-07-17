¡ÚÇä¤ê¹þ¤Þ¤º¤ËÇä¤ë¡ÛÇä¤ì¤ë¥á¥ë¥Þ¥¬¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¦¥Ù¥¹¥È5
¥á¥ë¥Þ¥¬1ÄÌ¤Ç´°Çä¤â¡ª ¡È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¡É¤Ë¶Á¤¯¸ÀÍÕ¤ÎÁª¤ÓÊý
¡Ú³ÚÅ·¤Î¥×¥í¹Ö»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡È1Ç¯È¾Ìµ¼ýÆþ¡É¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾¥Î¥¦¥Ï¥¦¡Û¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò±¿±Ä¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¥¼¥í¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼µÞ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡© 1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢ÌµËÅ¤Ë¤â»Å»ö¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥ï¥¤¥ó¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¡ª¡×¤È·è¤á¤¿¡£¸Â¤ê¤¢¤ë¿ÍÀ¸¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤é¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬³«¶È¤·¤Æ3Ç¯¸å¤Ë¤ÏÇ¯¾¦3400Ëü±ß¡¢5Ç¯¸å¤Ë¤ÏÇ¯¾¦6500Ëü±ß¡¢¤¤¤Þ¤ÏÇ¯¾¦7²¯±ßÄ¶¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¡ª ³«¶È»ñ¶â¥¼¥í¡¦ºß¸Ë¥Ê¥·¤Ç¤âOK¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½µ1²ó¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï·î1²ó¡Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò³«¤¯¤À¤±¤Ç¤â²Ô¤²¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¥ê¥¹¥¯¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò»Å»ö¤Ë¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò½é¸ø³«¡õÁ´¸ø³«¤·¤¿ÏÃÂê¤Î½ñ¡Ø¡Ö¤ª¥¦¥Áµ¯¶È¡×¤Ç4¾öÈ¾¤«¤é7²¯±ß¡¡¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Ö¹¥¤¡×¤òÇä¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤°¡ª¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥á¥ë¥Þ¥¬¡×
»ä¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥ë¥Þ¥¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Î¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÌó6500¿Í¡¢Æ±¤¸¤¯³ÚÅ·¤Ç¤ÏÌó8000¿Í¡¢¥ä¥Õ¡¼¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Ï2300¿Í¤Ç¤¹¡Ë¡£
¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ï½µ2²óÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¯¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¡¢ÇÛ¿®¸å1 »þ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥ë¥Þ¥¬¤ò¡ÖÇä¤ë¤¿¤á¤À¤±¡×¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤
¤¿¤À»ä¤Ï¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤òÃ±¤Ê¤ëÈÎÂ¥¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¥ï¥¤¥ó¤ÎÃÎ¼±¤äÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤ä¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±»È¤ï¤º¡¢Ã¯¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÍýÍ³
¥ï¥¤¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¶È³¦¤ä¾¦ÉÊ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤¬¤¢¤¿¤êÁ°¤Ë»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¥ï¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢¾®Æñ¤·¤¤ÀìÌçÍÑ¸ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹âµé¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÉ¼Ô¤Î»ëÅÀ¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë½¬´·
¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÉ¬¤º²¿ÅÙ¤«ÆÉ¤ßÄ¾¤·¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÃÎ¼±¤¬¤µ¤Û¤É¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤â¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦3ÅÀ¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥á¥ë¥Þ¥¬¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤ëÊ¸¾Ï¤Ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸í»ú¡¦Ã¦»ú¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ê¸Ë¡Åª¤ËÀµ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Î¸ÄÀ¤âÉ½¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö¿Í¤Îµ¤ÇÛ¡×¤ò
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼¡¤Î¹àÌÜ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¿Í¤Îµ¤ÇÛ¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¡Ö¤ª¥¦¥Áµ¯¶È¡×¤Ç4¾öÈ¾¤«¤é7²¯±ß¡¡¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Ö¹¥¤¡×¤òÇä¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤°¡ª¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£