¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬WÇÕÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×´Ú¹ñ¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¸«¤»¤Ä¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÉÁØ¤Î¸ü¤µ¡ÚÃ´Åöµ¼Ô¥³¥é¥à¡Û
¡¡¤Ê¤¼¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£´Ú¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡£··î15Æü¡¢Î¶¿Î¥ß¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿E-£±Áª¼ê¸¢¡ÊÅì¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Ë¤ÎÂè£³Àï¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡££²Ï¢¾¡Æ±»Î¤Î¡ÈÍ¥¾¡·èÄêÀï¡É¤ò£±¡Ý£°¤ÇÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡³«»Ï£¸Ê¬¡¢·è¾¡ÃÆ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÁêÇÏÍ¦µª¤Î¥¯¥í¥¹¡¢¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡¢¤È¤â¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¼Ô¤Ï½éÀï¤Î¹á¹ÁÀï¤Ç¤â¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥¯¥í¥¹¤Ç£²¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾å²¼Æ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹³èÆ°ÎÌ¤ä¶ÉÌÌ¤òÊÑ¤¨¤ë¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥Ñ¥¹¤â¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¸³¤·¤¿28ºÐ¤Ï¡¢¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ËÄêÃå¤Ç¤¤º¡¢½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½¤Ç¤Î¼çÀï¾ì¤È¤Ê¤ëº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢»°ãø·°¤äÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¤é¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢E-£±¤Ç¤Ï¥Õ¥ëÂåÉ½¤ËÁê±þ¤·¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡Àé¶âÃÆ¤Î¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç£´È¯¤ÈÇúÈ¯¤·¤¿¹á¹ÁÀï¤È¹ç¤ï¤»¤Æ£µ¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç²ñMVP¤ÈÆÀÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£¥·¥ã¥É¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢°µ´¬¤Î·èÄêÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëµ»½Ñ¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤â¡¢¹¶¼é¤ËÌöÆ°¡£192¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿ÈDF¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë23ºÐ¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Îµ¼Ô¤â¶ÃÃ²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚºÌ±ð¤¬ÀäÂÐÅª¤ÊÀµ¼é¸î¿À¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¤Ï½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¸å¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤·¤«½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿GKÂçÇ÷·É²ð¤â¹¥¼é¤òÏ¢È¯¡£´Ú¹ñ¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Ê¬¸ü¤¤Áª¼êÁØ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Æü´ÚÀï¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Ãæ£²Æü¡¢´Ú¹ñ¤¬Ãæ£³Æü¤È¤¤¤¦ÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÀï¤«¤éË¾·î°Ê³°¤Î10¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Û¤É±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤â¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï15¿Í¡£¤¿¤È¤¨£±Ç¯¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÉ¬¤º·Ò¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀïÎÏ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î´Ú¹ñÀï½Ð¾ì16Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª ºÇ¹âÅÀ¤ÏÀäÉÊ¥¢¥·¥¹¥È¤Î£·ÈÖ¤È¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿Íê¤ì¤ë¼é¸î¿À
¡¡£··î15Æü¡¢Î¶¿Î¥ß¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿E-£±Áª¼ê¸¢¡ÊÅì¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Ë¤ÎÂè£³Àï¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡££²Ï¢¾¡Æ±»Î¤Î¡ÈÍ¥¾¡·èÄêÀï¡É¤ò£±¡Ý£°¤ÇÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡³«»Ï£¸Ê¬¡¢·è¾¡ÃÆ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÁêÇÏÍ¦µª¤Î¥¯¥í¥¹¡¢¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡¢¤È¤â¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¸³¤·¤¿28ºÐ¤Ï¡¢¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ËÄêÃå¤Ç¤¤º¡¢½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½¤Ç¤Î¼çÀï¾ì¤È¤Ê¤ëº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢»°ãø·°¤äÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¤é¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢E-£±¤Ç¤Ï¥Õ¥ëÂåÉ½¤ËÁê±þ¤·¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡Àé¶âÃÆ¤Î¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç£´È¯¤ÈÇúÈ¯¤·¤¿¹á¹ÁÀï¤È¹ç¤ï¤»¤Æ£µ¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Âç²ñMVP¤ÈÆÀÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£¥·¥ã¥É¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢°µ´¬¤Î·èÄêÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëµ»½Ñ¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤â¡¢¹¶¼é¤ËÌöÆ°¡£192¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿ÈDF¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë23ºÐ¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Îµ¼Ô¤â¶ÃÃ²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚºÌ±ð¤¬ÀäÂÐÅª¤ÊÀµ¼é¸î¿À¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¤Ï½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¸å¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤·¤«½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿GKÂçÇ÷·É²ð¤â¹¥¼é¤òÏ¢È¯¡£´Ú¹ñ¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Ê¬¸ü¤¤Áª¼êÁØ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Æü´ÚÀï¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Ãæ£²Æü¡¢´Ú¹ñ¤¬Ãæ£³Æü¤È¤¤¤¦ÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÀï¤«¤éË¾·î°Ê³°¤Î10¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Û¤É±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤â¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï15¿Í¡£¤¿¤È¤¨£±Ç¯¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÉ¬¤º·Ò¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀïÎÏ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î´Ú¹ñÀï½Ð¾ì16Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª ºÇ¹âÅÀ¤ÏÀäÉÊ¥¢¥·¥¹¥È¤Î£·ÈÖ¤È¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿Íê¤ì¤ë¼é¸î¿À