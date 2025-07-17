¡Ö¥Û¥¹¥È¡×¥É¥é¥ÞÍðÈ¯¤Ç»ëÄ°¼Ô¤¬¥½¥Ã¥Ý¤«¡¡¥é¥¦¡¼¥ëµ¯ÍÑ¤Î¥Õ¥¸¿·¥É¥é¥Þ¤¬Âç¥³¥±¤ÎÍ½´¶
ÌÚÍË·à¾ì¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×
¡¡½é²ó¤«¤éÂç¥³¥±¤ÎÍ½´¶¤¬Éº¤Ã¤¿¿·¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¡£ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ê37¡Ë¤¬¼ç±é¤·¡¢Snow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¡Ê22¡Ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË·à¾ì¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤À¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥¹¶¸¤¤¤ÎÌ¼¤Î1800Ëü±ß¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¡ÄÈáÄË¤Ê¶»Ãæ¤ò¸ì¤Ã¤¿Êì¡¢¶Ã¤¤Î¡Èµð³Û¡ÉÎÎ¼ý½ñ¤â
¡¡10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢À¤ÂÓ4.7%¡¢¸Ä¿Í2.6¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£4·î´ü¤ÎÆ±ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ë§º¬µþ»Ò¡Ê28¡Ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¤Î½é²ó»ëÄ°Î¨¤¬À¤ÂÓ5.9¡ó¡¢¸Ä¿Í3.2¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡È¥¬¥¯¥ó¡É¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ã¤³¤¦¤À¡£
¡¡º£¤ä¿Íµ¤ÀäÄº¤Ë¤¢¤ëSnow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥é¥¦¡¼¥ë¤òÃ´¤®½Ð¤·¤¿¥Õ¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¸í»»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿10Æü¤Î¥Õ¥¸¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤È¥é¥¦¡¼¥ë¤Ç¡È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡É¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÄ«¤Î¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡¢¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¡¢Ãë¤Î¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÀ¸¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¡£ÆÃ¤Ë¥é¥¦¡¼¥ë¤Ï²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î¶ìÏ«¤ä¡¢Snow Man¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÈëÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈÖÀë¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Ø¤Î¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï·ø¤¤²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿Í»ÄÌ¤Î¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤¸¤á²á¤®¤ë¹â¹»¶µ»Õ¡¦¾®Àî°¦¼ÂÌò¡£°ìÊý¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤ÏµÁÌ³¶µ°é¤òËþÂ¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈþËÆ¤Î¥Û¥¹¥È¡¦¥«¥ò¥ëÌò¡£°¦¼Â¤¬¥«¥ò¥ë¤Ë¸ÀÍÕ¤ä¼Ò²ñ¤ò¶µ¤¨¤ëÈëÌ©¤Î¡È¸Ä¿Í¼ø¶È¡É¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¼¡Âè¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¤ä¤¬¤Æ°¦¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦½ã°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ï¡¢¼ºÎø¤Î²Ì¤Æ¤Ë³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À°¦¼Â¤¬¹â¹»¶µ»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ëÆü¡¢È¿¹³Åª¤ÊÀ¸ÅÌ¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥ÖÄÌ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥«¥ò¥ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¡£¥«¥ò¥ë¤Ë´Á»ú¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°¦¼Â¤Ï´õË¾¤Î¸÷¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¶Ú½ñ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¡Ö°¦¡Ê°¦¼Â¤¬¶µ»Õ¡Ë¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡Ê¥«¥ò¥ë¤¬À¸ÅÌ¡Ë¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
Áþ¤·¤ß¤ä¼»ÅÊ¡¢Î¢ÀÚ¤ê
¡ÖµÓËÜ¤Î°æ¾åÍ³Èþ»Ò»á¡Ê64¡Ë¤Ï2003Ç¯¤«¤éÍâÇ¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ê62¡Ë¤È¹¾¸ýÍÎ²ð¡Ê57¡Ë¼ç±é¤Î¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù¡¢14Ç¯ÊüÁ÷¤Î¾å¸ÍºÌ¡Ê39¡Ë¼ç±é¤Î¡ØÃë´é¡ÁÊ¿Æü¸á¸å3»þ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Á¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ºî¤È¤â¥Õ¥¸ÌÚÍË·à¾ì¤ÎÏÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾ïÏ¢¤ÎÅÐÈÄ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼çÍ×¥¥ã¥é¤Î¿¦¶È¤Ï¶µ»Õ¤È¥Û¥¹¥È¡£¡ØÃë´é¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÁþ¤·¤ß¤ä¼»ÅÊ¡¢Î¢ÀÚ¤ê¤Ê¤Éº£¸å¡¢ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ÎËö¤Ë³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À°¦¼Â¤È¡¢µÁÌ³¶µ°é¤âËþÂ¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤º¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¹¤é´Á»ú¤Ç¤¦¤Þ¤¯½ñ¤±¤Ê¤¤¥«¥ò¥ë¡Ê¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë´Ú¹ñ¸ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¥Ú¥é¥Ú¥é¡Ë¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¿ÍÊª¤À¡£ÊÒ¤äÉÙÍµÁØ¡¢ÊÒ¤äÉÏº¤ÁØ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸½Âå¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ëÄ°Î¨¤Ïº£°ì¤ÄÄ·¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¦TVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¿ô¤â49Ëü2000¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Âè1ÏÃºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ãí°Õ½ñ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ½ªÎ»¸å¡¢²èÌÌ¾å¤Ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯6·î28Æü¤Ë²þÀµÉ÷±ÄË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÉôÉ½¸½¤Ë¤Ï¡¢°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë±Ä¶È¹Ô°Ù¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²þÀµÉ÷±ÄË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ÊHP¡Ë¤Ç²òÀâ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡HP¤Ç¤Ï°¼Á¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ì¤Û¤É¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤¼¥Û¥¹¥È¤ò¼çÌòµé¤Ë°·¤¦¥É¥é¥Þ¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¥Û¥¹¥È¸Ä¿Í¤ÏÎÉ¤¤¤È¤·¤Æ¤â¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¥À¡¼¥Æ¥£¡¼²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤Ë¤â¡¢¥Û¥¹¥È¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î¡È±ê¾å¡É¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
¡Ö¼Â¤Ï¥Û¥¹¥È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï²áµî¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Å¤¯¤Ï2002Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÅÏÉôÆÆÏº¡Ê57¡Ë¡õ¹ËöÎÃ»Ò¡Ê44¡Ë¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ëTBS·Ï¡Ø°¦¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Í¤¨¤è¡¢²Æ¡Ù¡¢10Ç¯¤Î¿¹¸ýô¤»Ò¡Ê58¡Ë¡¢Ï»³ÑÀº»ù¡Ê63¡Ë½Ð±é¤Î¥Õ¥¸·ÏÃë¥É¥é¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¤ÎÌë¡Ù¡¢23Ç¯4·î´ü¤Îºù°æ¥æ¥¡Ê38¡Ë¼ç±é¤Î¥Õ¥¸·Ï¡Ø¥Û¥¹¥ÈÁêÂ³¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡¢Æ±7·î´ü¤Î»³ËÜÀé¿Ò¡Ê28¡Ë¼ç±é¤ÎTBS·Ï¡Øºë¶Ì¤Î¥Û¥¹¥È¡Ù¤Ê¤É¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢24Ç¯7·î´ü¤Î¾®ÃÓ±É»Ò¡Ê44¡Ë¡õÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤Î¥Õ¥¸·Ï¡Ø¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡Ù¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®¤¬ÉñÂæ¤Ç¥Û¥¹¥È¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£10·î´ü¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ê32¡Ë¤¬¥Û¥¹¥È¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Û¥¹¥È¤ò°·¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÎÌ»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¿©½ýµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢°¼Á¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¤Ê¤é¡ÖºÇ½é¤«¤éÊÌ¤Î´ë²è¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥Û¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥é¥¦¡¼¥ëÊ±¤¹¤ë²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¤Ï°¦¾ð¤Î¤Ê¤¤Êì¿Æ¤Ë¥«¥Í¤òÅÏ¤·¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÎÀ¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ëÀ¸³è¤Ç¤¹¡£¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤Î¥Û¥¹¥ÈÃç´Ö¤«¤é¤Ï¶µÍÜ¤Î¤Ê¤µ¤ò¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Êº¹¼Ò²ñ¤Î¸½¼Â¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤«¤Ã¤³¤¦¤Î¥¥ã¥é¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¹¤·¡¢Èþ¾¯Ç¯¡õÄ¶¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÇÐÍ¥¤¬¥Û¥¹¥È¤ò±é¤¸¤ì¤Ð¡¢½÷À»ëÄ°¼Ô¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦·×»»¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Û¥¹¥È¡áÍßË¾¡¢½÷À¡á½ã°¦¤È¤¤¤¦Æó¹àÂÐÎ©¤Î¹½¿Þ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°¦Áþ·à¤ä¥«¥Í¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ê¤ÉÉúÀþ¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¡ÈÀ¹¤ì¤ë¡É¤Î¤Çºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ç»ëÄ°Î¨¤Ï¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô