À¤³¦ºÇ¹âÎð¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢114ºÐ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ò¤Æ¨¤²¤ËÁø¤¤»àË´¡¡¥â¥Ç¥£¼óÁê¤âÄÉÅé
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÎð¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¡¦¥·¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ò¤Æ¨¤²¤ËÁø¤¤¡¢114ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÀª¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤ÆÁö¤ë101ºÐ¤Îº¢¤Î¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¤µ¤ó
¡¡APÄÌ¿®¤äESPN¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö7·î14Æü¡¢¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥Ö½£¤Ë¤¢¤ë¸Î¶¿¤ÎÂ¼¶á¤¯¤ÎÆ»Ï©¤ò²£ÃÇÃæ¤Ë¼Ö¤Ë¤Ò¤Æ¨¤²¤µ¤ì¡¢Æ¬Éô¤Ë½ÅÅÙ¤Î³°½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÃÏ¸µ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Â©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥é¥Ö·ó»üÁ±ÃÄÂÎSikhs in the City¤Î¥³¡¼¥Á¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÆÈà¤Î»àË´¤òÈ¯É½¡£¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡£¿Í´Ö°¦¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¡¦¥·¥ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤È¤È¤â¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¡¦¥·¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈà¤Î¤¿¤á¤ËÊû¤²¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¤µ¤ó¤ÏºÊ¤ÈÂ©»Ò¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿Èá¤·¤ß¤«¤éÝµ¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë89ºÐ¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤¦¡£ËöÂ©»Ò¤ÈÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Sikhs in the City¤Ë»²²Ã¡£2000Ç¯¤Ë½é¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë100ºÐ¤Ç¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¡£ÃËÀ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÎðµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¡¢½ÐÀ¸¾ÚÌÀ½ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1911Ç¯Åö»þ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï½ÐÀ¸µÏ¿¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë½ñ´Ê¤ò¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Î¥Ê¥ì¥ó¥É¥é¡¦¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¡¦¥·¥ó»á¤ÏÎà¤Þ¤ì¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£ÈæÎà¤Ê¤¤¸ÄÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥¤¥ó¥É¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏÊÂ³°¤ì¤¿·è°Õ¤ò»ý¤Ä¡¢ÈóËÞ¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤´²ÈÂ²¤È¡¢Èà¤ò·É°¦¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Ë¿Í¡¹¤Ë¡¢¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÀª¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤ÆÁö¤ë101ºÐ¤Îº¢¤Î¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¤µ¤ó
¡¡APÄÌ¿®¤äESPN¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö7·î14Æü¡¢¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥Ö½£¤Ë¤¢¤ë¸Î¶¿¤ÎÂ¼¶á¤¯¤ÎÆ»Ï©¤ò²£ÃÇÃæ¤Ë¼Ö¤Ë¤Ò¤Æ¨¤²¤µ¤ì¡¢Æ¬Éô¤Ë½ÅÅÙ¤Î³°½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÃÏ¸µ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Â©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥é¥Ö·ó»üÁ±ÃÄÂÎSikhs in the City¤Î¥³¡¼¥Á¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÆÈà¤Î»àË´¤òÈ¯É½¡£¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡£¿Í´Ö°¦¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¡¦¥·¥ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤È¤È¤â¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¡¦¥·¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈà¤Î¤¿¤á¤ËÊû¤²¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Î¥Ê¥ì¥ó¥É¥é¡¦¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥¸¥ã¡¦¥·¥ó»á¤ÏÎà¤Þ¤ì¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£ÈæÎà¤Ê¤¤¸ÄÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥¤¥ó¥É¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏÊÂ³°¤ì¤¿·è°Õ¤ò»ý¤Ä¡¢ÈóËÞ¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤´²ÈÂ²¤È¡¢Èà¤ò·É°¦¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Ë¿Í¡¹¤Ë¡¢¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£