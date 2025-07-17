ÉÔ°Â»Ä¤ë¤â¡ÄÃÏ¿Ì¤¬Áê¼¡¤°°ÀÐÅç¤«¤éÅç³°ÈòÆñ¤Î½»Ì±16¿Í¤¬µ¢Åç¡¡¥Õ¥§¥ê¡¼ÎÁ¶â¤Ï½»Ì±¤¬ÉéÃ´¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë
¼¯»ùÅç¸©¤Î¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢°ÀÐÅç¤«¤éÅç³°ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë16¿Í¤¬Â¼±ÄÁ¥¤ÇÅç¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
16ÆüÌë¡¢Â¼±ÄÁ¥¡Ê¥Õ¥§¥ê¡¼¤È¤·¤Þ2¡Ë¤Ë½½ÅçÂ¼¤ÎÊÌ¤ÎÅç¤Ë¸þ¤«¤¦¾èµÒ¤é¤È¤È¤â¤Ëµ¢Åç¤ò´õË¾¤·¤¿¡¢°ÀÐÅç¤Î½»Ì±¤ÎÃË½÷16¿Í¤¬¾èÁ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÀÐÅçºß½»¡¦µù»Õ¤ÎÃËÀ¡Ê70Âå¡Ë:
¿å¤È¤«¿©»ö·ô¤È¤«¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¡ÊÃÏ¿Ì¤¬¡Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤ÎÊÕ¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á¥¤ò¤Þ¤À³¤¤ËÉâ¤«¤Ù¤¿¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÂæÉ÷¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Êµ¢¤ë¡Ë¡£
½½ÅçÂ¼¤Ï¿ÌÅÙ4°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬5Æü´ÖÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¢Åç¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¼¤Ïº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ä¿Í¤Î´õË¾¤Çµ¢Åç¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¥Õ¥§¥ê¡¼ÎÁ¶â¤Ï½»Ì±¤¬ÉéÃ´¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
Á¥¤Ï½Ð¹Á¤«¤éÌó10»þ´Ö¸å¤Ë°ÀÐÅç¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£