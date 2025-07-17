ÉðË­µ³¼ê (C)Åìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡7·î16Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ë¥¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡ÊS3¡Ë¡×ÅöÆü¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJRA¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥º¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÉðË­µ³¼ê¡¢¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡¢ÆâÅÄÇî¹¬µ³¼ê¤Î3Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¡£¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ë¡¢µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤­¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤Î¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢Åìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¡ÊTCK¡Ë¤ÈÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ë¥¿¥Ñ¡¼¥¯¤È¤ÎÍ§¹¥¸òÎ®30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ë¥¿¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¡£3¿Í¤ÎÌ¾¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¶¥ÇÏ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃÂê¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢½ª»Ï¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£

¡ÚTCK¡Û¸Íºê¡ÖËÍ¤Î±Ñ¸ì¤¬¹­¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡× ÉðË­¡ß¸Íºê·½ÂÀ¡ßÆâÅÄÇî¹¬¹ë²Ú¥È¡¼¥¯

¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Ëµ³¾è¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿ÉðË­
JRA¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥º¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡¢ÉðË­µ³¼ê¡¢ÆâÅÄÇî¹¬µ³¼ê

¡¡¤ª¸ß¤¤¤¬¾è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ÇÏ¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÉðË­µ³¼ê¤Ï¡¢ÆâÅÄÇî¹¬µ³¼ê¤¬¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤Ë¡Ö»©·î¾Þ¤ÈÍ­ÇÏµ­Ç°¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤¢¤¤¤¦¾è¤êÊý¤¬¤Ç¤­¤¿¤Ê¤È¡£¤É¤¦¤¤¤¦ÇÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éðµ³¼ê¤¬6·î¤ÎÊõÄÍµ­Ç°¤Ç¤½¤Î»º¶ð¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤Ëµ³¾è¤·G1À©ÇÆ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥¿¥Ð¥ë¤âÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¯¤ÆÌýÃÇ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤ÈÉã¾ù¤ê¤Îµ¤À­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡°ìÊý¡¢ÉðË­µ³¼ê¤Ï¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤¬¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Ë¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¸Íºêµ³¼ê¤¬ÂçºåÇÕ¤Ç¥É¥Ð¥¤¤ËÍè¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Éðµ³¼ê¤¬¾è¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÉðµ³¼ê¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡Ê¸Íºê¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡Ë¡È¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸Íºê·½ÂÀ¤Î±Ñ²ñÏÃ¤Ç¤­¤Ã¤Á¤ê¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£