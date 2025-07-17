¡ÚTCK¡ÛÆâÅÄÇî¡Ö¡È¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡É¤ÈÀ¨¤¤²»¤¬¤·¤¿¡× ÉðË¡ß¸Íºê·½ÂÀ¡ßÆâÅÄÇî¹¬Çú¾Ð¥È¡¼¥¯
¡¡7·î16Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ë¥¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡ÊS3¡Ë¡×ÅöÆü¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJRA¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÉðËµ³¼ê¡¢¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡¢ÆâÅÄÇî¹¬µ³¼ê¤Î3Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¡£¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ë¡¢µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢Åìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¡ÊTCK¡Ë¤ÈÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ë¥¿¥Ñ¡¼¥¯¤È¤ÎÍ§¹¥¸òÎ®30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ë¥¿¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¡£3¿Í¤ÎÌ¾¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¶¥ÇÏ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃÂê¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢½ª»Ï¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£
¡ÚTCK¡ÛÉðË¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡× ÉðË¡ß¸Íºê·½ÂÀ¡ßÆâÅÄÇî¹¬Çú¾Ð¥È¡¼¥¯¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¾×·â
¡¡¡Ö¸ß¤¤¤Îµ³¾èÇÏ¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÉðËµ³¼ê¤¬¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿Ì¾ÇÏ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÌ¾Á°¤¬¡¢ÆâÅÄÇî¹¬µ³¼ê¤È¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤ÎÁÐÊý¤«¤éµó¤¬¤Ã¤¿¡£ÆâÅÄµ³¼ê¤Ï¡Ö°ì½ï¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Ç¥£¡¼¥×¤ËÈ´¤«¤ì¤¿»þ¡¢É÷¤òÀÚ¤ë¡È¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡É¤Ã¤ÆÀ¨¤¤²»¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²»¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¤½¤ÎÁö¤ê¤Î°Û¼¡¸µ¤µ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Éðµ³¼ê¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤½¤ì¡¢¼Â¤ÏËÍ¤¬¸ý¤Ç¡È¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£