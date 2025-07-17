Ä¹ºê¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬»²±¡Áª¤ÎÅêÉ¼¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÀ¯¼£¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡»²±¡Áª¡Ê20ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¼ã¼Ô¤ÎÅêÉ¼Î¨¸þ¾å¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¡¢Ä¹ºê¸©Æâ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¤Ä¤¯¤ëNPOË¡¿Í¡Ö¥É¥Ã¥È¥¸¥§¥¤¥Ô¡¼Ä¹ºê»ÙÉô¡×¤Î³ØÀ¸¤¬12Æü¡¢Ä¹ºê»ÔÆâ¤Ç·¼È¯³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢¸©ÆâÁ´ÂÎ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï48¡¦72¡ó¡£À¤ÂåÊÌ¤Ç¤Ï18¡Á19ºÐ¤¬ºÇÄã¤Î26¡¦16¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç20¡Á24ºÐ¤Î26¡¦40¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥Ã¥È¥¸¥§¥¤¥Ô¡¼Ä¹ºê»ÙÉô¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤ÎÂçÂ¼»ÔÄ¹Áª¤«¤é¡¢¼ã¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤òÂ¥¤¹·¼È¯³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³ØÀ¸9¿Í¤¬¡Ö´üÆüÁ°ÅêÉ¼´ü´ÖÃæ¡×¡Ö¼ê¤Ö¤é¤ÇÅêÉ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤ò¼ê¤Ë¡¢½»µÈÄ®¤Î½»µÈ¾¦Å¹³¹¤«¤éÌÐÎ¤Ä®¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Þ¤ÇÌó4¥¥í¤òÊâ¤¤¤¿¡£ÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë´ÇÈÄ¤ÎÀßÃÖ¤â¾¦Å¹¤Ê¤É¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¡£Í¸¢¼Ô¤Î´Ø¿´¤òÃµ¤í¤¦¤È¡¢Æ»Ãæ¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤â¼Â»Ü¡£²óÅú¼Ô13¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿¸©Î©Âç3Ç¯¤Î½©¹¥Þ«Ìï¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ï¡ÊÄ¹ºêÁªµó¶è¤Î¡Ë³Æ¸õÊä¼Ô¤¬SNS¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆ±À¤Âå¤âÀ¯ºö¤òÄ´¤Ù¤ä¤¹¤¤¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢À¯¼£¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë