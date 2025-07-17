¡Ö¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡×¤É¤³¤í¤«ÊÆºâÌ³Ä¹´±ÍèÆü¤Ç¤âÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¡Ä¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¡¢ÂÇ³«¤ÎÈëºö¤Ï¡Ö¸¶Ìý¤ÎÂçÎÌ¹ØÆþ¡×¤Ë¤¢¤ê
¹â´ØÀÇ¤Ç¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊÆ¹ñ
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï7·î13Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï²æ¡¹¤ËÇ¯´Ö¤Ë²¿É´ËüÂæ¤â¤Î¼Ö¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Çä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¼Ö¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£ÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÇÀ»ºÊª¤â¤Û¤È¤ó¤É¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüÊÆ´Ö¤ÎËÇ°×ÉÔ¶Ñ¹Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥·¥ó¥¾¡¼¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¶þ¤·¤¿¡×°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¸òÎ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡7Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë8·î¤«¤é25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·üÇ°¤µ¤ì¤¿30¡óÂæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4·î¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿24¡ó¤è¤ê1¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÀÇÀ¯ºö¤¬ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ë¤Ï¡È¤¤¤º¤ì¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¾ùÊâ¤¹¤ë¡É¤È¤Î³Ú´ÑÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î»×ÏÇ¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¹¥Ä´¤Ë¸«¤¨¤ë·ÐºÑ¤¬¤¢¤ë¡£¹â´ØÀÇ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÆÂçÅýÎÎ·ÐºÑ»ðÌä°Ñ°÷²ñ¡ÊCEA¡Ë¤Ï8ÆüÈ¯É½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¡¢Í¢ÆþÉÊ¤Ï´ØÀÇ¥³¥¹¥È¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ¤â´ØÀÇÈ¯Æ°Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ°Â¤¤¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤º¤Ã¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Í¢Æþ²Á³Ê¤Ï¼ÂºÝ¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð²Á³Ê¤ò°ú¤²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ç¤³¤ÎÆ°¤¤¬¸²Ãø¤À¡£ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬È¯É½¤·¤¿6·î¤Î´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÌÊÆ¸þ¤±¾èÍÑ¼Ö¤ÎÍ¢½ÐÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤ËÈæ¤Ù19.4¡óÄã²¼¤·¤¿¡£Æ±»Ø¿ô¤Ï4·î¤Ë8.1¡ó¡¢5·î¤Ë18.9¡óÄã²¼¤·¤¿¡£
¡¡¶âÍ»»Ô¾ì¤â¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ËÆ°¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏºÇÂç¸Â¤ÎÍ×µá¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¸ò¾Ä¤ò»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ¯ºö¤Ï¤è¤ê´Ë¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤ËÍî¤ÁÃå¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤¬»Ô¾ì¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÃÈñ¼Ô¤È¶âÍ»»Ô¾ì¤Î´Ö¤Çº®Íð¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î²±Â¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÀÇÀ¯ºö¤ÏºâÀ¯ÌÌ¤Ç¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î6·î¤ÎºâÀ¯¼ý»Ù¤Ï270²¯¥É¥ë¤Î¹õ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±·î¤Î´ØÀÇ¼ýÆþ¤¬²áµîºÇ¹â¤Î272²¯¥É¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£2025Ç¯²ñ·×Ç¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯10·î¡Á2025Ç¯9·î¡Ë¤Î6·î¤Þ¤Ç¤Î´ØÀÇ¼ýÆþ¤Ï1000²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢ÄÌÇ¯¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï3000²¯¥É¥ë¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¸ò¾Ä¤òÂÇ³«¤¹¤ë¥«¥®¤Ï
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¾õ¶·¤Ï¸·¤·¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤¬ºÒ¤¤¤·¤ÆÆüËÜ·ÐºÑ¤¬·Êµ¤¸åÂàÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö¹ñ±×¤òÅÒ¤±¤¿Àï¤¤¤À¡£¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡×¤È9Æü¤Ë°ÛÎã¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤Æ¤â°ì¸þ¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¤¤é¤À¤Á¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4·î°Ê¹ß¡¢ºÇ¤âÂÈË¤¯ÊÆ¹ñ¤ËË¬Ìä¤·¤¿³¤³°¤Î³ÕÎ½¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÖß··ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÊÆ¹ñÂ¦¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤È²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍÍ¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤¬7·î¤ËË¬Æü¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£19Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÆ¹ñ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò½ä¤ë³ÕÎ½´Ö¶¨µÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÌ¤Äê¤À¡£
¡¡³«ºÅ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ò¾Ä¤òÂç¤¤¯¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ëºàÎÁ¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£É®¼Ô¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ»º¸¶Ìý¤ÎÂçÎÌÍ¢Æþ¤¬ÍÎÏ¤Ê¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÅì°ÍÂ¸ÅÙ¤ÎÄã²¼¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊÆ¹ñ»º¸¶Ìý
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï6·î29Æü¡¢ÆüËÜ¤ÏËÇ°×ÀÖ»ú¤ò¸º¤é¤¹Êýºö¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ»º¸¶Ìý¤ÎÍ¢Æþ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤ÁªÂò»è¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¸¶ÌýÍ¢Æþ¤ÎÃæÅì°ÍÂ¸ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÃæÅì°ÍÂ¸ÅÙ¤Ï95¡óÁ°¸å¤È¹â¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤ä´Ú¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ»º¸¶Ìý¤Î¹ØÆþ³ÈÂç¤ÇÃæÅì°ÍÂ¸ÅÙ¤ÎÂçÉýÄã²¼¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÀÐÌý´ë¶È¤ÏÃæÅìÃÏ°è¤Î¥µ¥ï¡¼¸¶Ìý¡ÊÎ²²«Ê¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¸¶Ìý¡Ë¤Î½èÍý¤ËÅ¬¤·¤¿À½Ìý½ê¤òÂ¿¤¯Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ»º¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¸¶Ìý¡ÊÎ²²«Ê¬¤¬¾¯¤Ê¤¤¸¶Ìý¡Ë¤Î¹ØÆþ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÊÆ¹ñ»º¸¶Ìý¤ÎÍ¢Æþ¥·¥§¥¢¤ÏÂæÏÑ¤¬29.1¡ó¡¢´Ú¹ñ¤¬15.7¡ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï2.5¡ó¤È°µÅÝÅª¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£Ç¯5·î¤Ï7.9¡ó¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃæÅì°ÍÂ¸ÅÙ¤ÏÂç¤¤¯Äã²¼¤·¤¿¡Ê90.5¡ó¡Ë¡£
´±Ì±µó¤²¤ÆÊÆ¹ñ»º¸¶Ìý¤Î¹ØÆþ³ÈÂç¤ò
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ä¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤¬¸º»º¤òÂ³¤±¡¢ÊÆ¹ñ»º¸¶Ìý¤ËÈæ¤Ù¤Æ³ä¹â¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÐÌý´ë¶È¤âÀ¤³¦¤Î¸¶Ìý»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ëÊÆ¹ñ»º¸¶Ìý¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬º£Ç¯4·î¤«¤éÊÆ¹ñ»º¸¶Ìý¤Î¹ØÆþ¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤¬Í¢Æþ¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤¹Í¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡£Í¢Æþ¥·¥§¥¢¤òÂæÏÑÊÂ¤ß¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ÎËÇ°×ÀÖ»ú¤ò1Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Ç¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎã¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢ÊÆ¹ñ»º¸¶Ìý¤ÎÍ¢Á÷¥³¥¹¥È¤òÀ¯ÉÜ¤¬°ìÉôÉéÃ´¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡¡·ÐºÑ¤Ø¤ÎÂÇ·â¤ò²óÈò¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ï´±Ì±µó¤²¤ÆÊÆ¹ñ»º¸¶Ìý¤Î¹ØÆþ³ÈÂç¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Æ£ÏÂÉ§
·ÐºÑ»º¶È¸¦µæ½ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥§¥í¡¼¡£·ÐÎò¤Ï1960Ç¯Ì¾¸Å²°À¸¤Þ¤ì¡¢1984Ç¯ÄÌ¾¦»º¶È¾Ê¡Ê¸½¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ËÆþ¾Ê¡¢2003Ç¯¤«¤éÆâ³Õ´±Ë¼¤Ë½Ð¸þ¡ÊÆâ³Õ¾ðÊóÄ´ºº¼¼Æâ³Õ¾ðÊóÊ¬ÀÏ´±¡Ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô