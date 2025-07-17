¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÍúÀµ¼Ò¤¬4²óÀï¿Ê½Ð¡¡ºÇÂ®145¥¥í±¦ÏÓ¤Î¹¾Æ£¹¬Âç¤¬6²óÌµ¼ºÅÀ
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÂçºåÂç²ñ3²óÀï¡¡ÍúÀµ¼Ò7¡½0ÈÆ°¦¡Ê2025Ç¯7·î16Æü¡¡GOSANDOÆî¹Á¡Ë
¡¡ÍúÀµ¼Ò¤¬¡¢ÈÆ°¦¤ò7²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç²¼¤·¤Æ4²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£ºÇÂ®145¥¥í±¦ÏÓ¤ÎÀèÈ¯¡¦¹¾Æ£¹¬Âç¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬6²óÌµ¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ê¡Ö¥¼¥í¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£½éÀï¤Î2²óÀï¡¦ËçÊýÄÅÅÄÀï¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤Îº£°æàáæÆ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÈÆ±11¤ÎÆÁ»³æÆ¼é¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬·ÑÅê¤Ë¤è¤ë5²ó»²¹Í¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¡£Éé¤±¤¸¤ÈÇØÈÖ¹æ1¤¬Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ºò½Õ¡¢°ì»þÅª¤Ë¥¤¥Ã¥×¥¹¤òÈ¯¾É¡£¡Ö»î¹ç¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¡¢Á´Éô¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼¤á¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È²þÁ±¤ËÅØ¤á¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥¢¡¼¥à¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Î¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÎ¤òÂç¤¤¯»È¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¹îÉþ¡£ºòÇ¯7·î¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òºÆ³«¤·¡¢º£½Õ¤«¤éÇØÈÖ¹æ1¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïºò½©¤ÎÂçºåÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶áµ¦Âç²ñ½éÀï¤Ç¼¢²ìÃ»ÂçÉÕ¡Ê¼¢²ì¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤ÆÁªÈ´ÀÚÉä¤òÆ¨¤·¤¿¡£º£½Õ¤ÏÂçºåÂç²ñ·è¾¡¤ÇÂçºå¶Í°þ¤Ë¡¢2¡½6¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£º£²Æ¤³¤½¾¡¤Á¤¤ê¡¢2Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤Î²ÆÀÚÉä¤ò¡¢¤½¤Î¼ê¤Ë¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£