¡Ú¾®ÁÒµÇ°¡Û£·ºÐ¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡£±£³²óÌÜ¤Î½Å¾ÞÄ©Àï¤ÇÈá´êÃ£À®¤À¡ªÇ¯Îð½Å¤ÍÀº¿ÀÌÌÀ®Ä¹¡Ö¤É¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¾®ÁÒµÇ°¡¦£Ç£³¡×¡Ê£²£°Æü¡¢¾®ÁÒ¡Ë
¡¡ÂÔË¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ê¤ë¤«¡Ý¡££·ºÐÇÏ¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï£±£¶Æü¡¢·ªÅì£Ã£×¤ÇÃ±ÁöÄÉ¤¤¡££±½µÁ°¤ò¥Ï¡¼¥É¤Ë¹¶¤á¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ·Ú¤á¤ÎÄ´À°¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¤¬¡¢·Ú²÷¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·ªÅìÂÚºß¤ÇÎ×¤à´ØÅìÇÏ¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯£Ã£×¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÁö¤ê¤òÈäÏª¡£ÌÓ¥Å¥ä¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÌÜ²¼¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Å¹ë¤¬Èá´ê¤Î½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡££·ºÐÇÏ¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï·ªÅì£Ã£×¤òÃ±Áö¤ÇÄÉ¤ï¤ì¡¢ÇÏ¤Ê¤ê¤Ç£¶£Æ£¸£µÉÃ£µ¡Ý£³£·ÉÃ£µ¡Ý£±£±ÉÃ£µ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££±½µÁ°¡ÊÆ±£¸£°ÉÃ£°¡Ý£³£µÉÃ£¸¡Ý£±£±ÉÃ£°¡Ë¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¼õ¤±¤¿·Ú¤á¤ÎÄ´À°¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¡¢½ª»Ï·Ú²÷¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡·óÉð½õ¼ê¤Ï¡ÖÀè½µ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä´À°ÄøÅÙ¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢È¿±þ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÁ°Áö¸å¤ËÊüËÒ¤ò¶´¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¢±¹¸å¤âÈó¾ï¤ËÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ê·°Ïµ¤¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½çÄ´¤Ö¤ê¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¼ã¤¤»þ¤Ïµ¤ÀÌÌ¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÀº¿ÀÌÌ¤¬°ÂÄê¤·¡¢Ä´¶µ¤«¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ã¤¤»þ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤É¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Áö¤ê¤Ç¤â¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ï¥ß¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¿´¿È¤Î½¼¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡£³ºÐ»þ¤Ë¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò³§¶Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½Å¾Þ¤Ë¤Ï£±£²²ó½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¿¤¬ºÇ¹â¤Ï£²£´Ç¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£Ã¤Î£²Ãå¡£¤¿¤À¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ãæµþ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¾®ÁÒµÇ°£³Ãå¡¢Á°Áö¤ÎÌÜ¹õµÇ°¤Ç¤â¾®º¹£´Ãå¤È¡¢¤¤¤Ä½Å¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¼ÂÎÏÇÏ¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥Ï¥ó¥Ç¤ò¡Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÁÒ¤Ï¤¤¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢½ë¤µ¤âÂç¾æÉ×¡£½Å¾Þ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£²¿¤È¤«¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¿Ø±Ä¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£¸½Ìò¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢¿¿²Æ¤Î¾®ÁÒ¤ÇÈá´ê¤òÀ®½¢¤¹¤ë¡£