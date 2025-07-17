àÌµÍßá¤ÊÌîµåÍÑ¶ñ¤ÎÈ¯ÌÀ²È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Ìîµå¤Ï¤¤¤¤¤Í¤¨¡×¡Ú¥°¥é¥Ö¤Î¿ÀÍÍ¡ÁÅò¤â¤ß·¿ÉÕ¤±È¾À¤µª ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼µ×ÊÝÅÄ±¿Æ°¶ñÅ¹¡¦¹¾Æ¬½ÅÍø¡ã51´°¡ä¡Û
¡¡¢¡À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä2016Ç¯1·î31Æü(·É¾ÎÎ¬¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î)
¡¡¹¾Æ¬¤Ï´ïÍÑ¤ÊÃË¤À¡£Êáµå¤äÁ÷µå¡¢Â¤Î±¿¤ÓÊý¤Ê¤É¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÍÍ¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥¡¼¤Ç¤Ï1µé¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â¸¼¿Í¤Ï¤À¤·¡£¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ò2ÅÙ¤âÃ£À®¤·¤¿¡£¤Ä¤ÞÀè¡¢»ØÀè¤«¤éÆ¬¤ÎÃæ¤Þ¤Ç½ÀÆð¤Ç´ïÍÑ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÁÇ¼Á¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¹¾Æ¬¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£²¿¤«¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸¦µæ¿´¤äÅØÎÏ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌîµåÍÑ¶ñ¤ÎÈ¯ÌÀ¤ä²þÎÉ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÌµÍß¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç·è¤·¤Æ¥½¥í¥Ð¥ó¤ò¤Ï¤¸¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¾¦Çä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢84ºÐ¤Ë¤Ê¤ëº£Ç¯¤Þ¤ÇÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»ÙÅ¹Ä¹¹¾Æ¬¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÄ¹¤¤2¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬¸ì¤ë¡£
¡¡Àé½»½¨ÉÒ¡ÖÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤ò¤¹¤ë¡£ËÍ¤é¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÏÌµÍý¡Ù¤È¤«¾¡¼ê¤Ëµ¬À©¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢»ÙÅ¹Ä¹¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤Ë³×¤ò´¬¤¤¤Æºï¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢Êáµå¤ÎºÝ¤âµÕÂ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤È¤ÏÊÌ¤ÎÊý¸þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡×
¡¡ÌÚÂ¼ÏÂ¹§¡Ö¥°¥é¥Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤¡¢ºî¤ê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤âÊá¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â°ì¤Ä°ì¤Ä´é¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥â¥Î¤À¤¬¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ÙÅ¹Ä¹¤Î¶µ¤¨¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¹¾Æ¬¤Ï¿Í¤Î¹¥¤·ù¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£Ã¯¤È¤Ç¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤â°ì¼ï¤ÎÇ½ÎÏ¤À¤í¤¦¡£
¡¡23Æü¤«¤é¿ôÆü¡¢Ê¡²¬¤Ï²¿½½Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤È¤¤¤¦´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¹¾Æ¬¤ÏËè½µÅÚ¡¢ÆüÍË¤òµÙ¤ß¡¢·î¡½¶âÍË¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë¤¬¡¢É÷¼Ù¤¬È´¤±¤º¤Ë23Æü¤«¤é·ç¶Ð¤·¤¿¡£Å¹¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï29Æü¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÁªÈ´¹â¹»Ìîµå½Ð¾ì¹»¤ÎÈ¯É½¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü2·î1Æü¤«¤é¤Ï¥×¥íÌîµå¤Î¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÖµÜºê¤â²Æì¤âÅ·µ¤¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È¹¾Æ¬¤Ï³°¤ò¸«¾å¤²¤¿¡£Ê¡²¬¤Î¶õ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤É¤ó¤è¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ¤Ê¬¤Ï¹âÍÈ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Ìîµå¤Ï¤¤¤¤¤Í¤¨¡×¡½¡£¡Ê¿¹ËÜÇî¼ù¡Ë¡á¤ª¤ï¤ê¡á