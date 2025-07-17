ÇµÌÚºä46¡¦5´üÀ¸¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢¡¡¡ÈÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤â¡ª
¡¡39th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤Ç½é¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÇµÌÚºä46¤Î5´üÀ¸¡¦Àîºêºù¡Êºê¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¬¡¢¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë33¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîºêºù¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¡ª¡¡¤Û¤«Èþ¿Í¤¹¤®¤ë¸½Ìò¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´üÂÔ¤Î¿·¿Í¥°¥é¥É¥ë¤â¡Ê8Ëç¡Ë
¡¡·ëÀ®¤«¤é14Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÇµÌÚºä46¡£º£·î30Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖSame numbers¡×¤Ç¡¢½é¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿5´üÀ¸¡¦Àîºêºù¤¬µ×¡¹¤ËÆ±»ïÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡Æü¤ËÆü¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Èµ±¤¤òÊü¤ÄÈþµÓ¤ÏÉ¬¸«¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇµÌÚºä46¤òÃ´¤¦¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡¢Èþ¿Í¤¹¤®¤ë¸½Ìò¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Á¤Ê¤Ä¤¬¥°¥é¥Ó¥¢½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¡Ö¤ª¤·¤ê¤¬¼«Ëý¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ü¥Ç¥£¤ò3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎT¥Ð¥Ã¥¯¿åÃå¤ÇÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¡ª¡¡2025Ç¯¡¢¿·¤¿¤ÊÈþ¿¬¥°¥é¥É¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤Î¾×·â¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò»ïÌÌ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¡¡´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¿Í¥°¥é¥É¥ë¡¦»³ÅÄ¤¢¤¤¤¬Æ±»ï½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¡¡¿ôÂ¿¤¯¤Î¿·¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤¼Èà½÷¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¤½¤ì¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ß¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¡ª¡¡¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÇÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢¹â¿ÈÄ¹¤ËI¥«¥Ã¥×¡£¤Þ¤µ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´°àú¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥ÉÇ÷ÎÏ¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤òÈäÏª¡ª¡¡º£¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîºêºù¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¡ª¡¡¤Û¤«Èþ¿Í¤¹¤®¤ë¸½Ìò¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´üÂÔ¤Î¿·¿Í¥°¥é¥É¥ë¤â¡Ê8Ëç¡Ë
¡¡·ëÀ®¤«¤é14Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÇµÌÚºä46¡£º£·î30Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖSame numbers¡×¤Ç¡¢½é¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿5´üÀ¸¡¦Àîºêºù¤¬µ×¡¹¤ËÆ±»ïÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡Æü¤ËÆü¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Èµ±¤¤òÊü¤ÄÈþµÓ¤ÏÉ¬¸«¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇµÌÚºä46¤òÃ´¤¦¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¿Í¥°¥é¥É¥ë¡¦»³ÅÄ¤¢¤¤¤¬Æ±»ï½éÅÐ¾ì¡ª¡¡¡¡¿ôÂ¿¤¯¤Î¿·¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤¼Èà½÷¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¤½¤ì¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ß¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¡ª¡¡¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤ÇÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢¹â¿ÈÄ¹¤ËI¥«¥Ã¥×¡£¤Þ¤µ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´°àú¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥ÉÇ÷ÎÏ¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤òÈäÏª¡ª¡¡º£¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÉ¬¸«¤À¡£