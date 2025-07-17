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¢££Ì¥É¥ê¥ó¥¯ <2585> ¡¡2,185±ß¡¡(+248±ß¡¢+12.8¡ó)
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¢£¥¸¥§¥¤¥É£Ç <3558> ¡¡1,485±ß¡¡(+153±ß¡¢+11.5¡ó)
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¢£¥Æ¥¯¥Î¥Õ¥ì <3449> ¡¡1,411±ß¡¡(+45±ß¡¢+3.3¡ó)
¡¡¥Æ¥¯¥Î¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ <3449> [Åì¾Ú£Ó]¤¬3Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£15Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò235²¯±ß¤«¤é237²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ7.5¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò28²¯±ß¤«¤é29²¯±ß¡ÊÆ±32.1¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò24²¯±ß¤«¤é25²¯±ß¡ÊÆ±90.4¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¾å´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¶ÈÀÓ¤¬·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µþºå¿À¥Ó¥ë <8818> ¡¡1,546±ß¡¡(+48±ß¡¢+3.2¡ó)
¡¡µþºå¿À¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° <8818> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£15Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÊÑ¹¹Êó¹ð½ñ¤Ç¡¢Åê»ñ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤ÎÊÝÍ³ä¹ç¤¬5.97¡ó¤«¤é7.14¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¼ûµë»×ÏÇÅª¤ÊÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢ÊÝÍÌÜÅª¤Ï½ãÅê»ñµÚ¤Ó¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï7·î8Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²½¹©µ¡ <6331> ¡¡2,047±ß¡¡(+57±ß¡¢+2.9¡ó)
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