½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡õ¤Ø¤½½Ð¤·¤Î²Æ¤é¤·¤¤¡È¥Ð¥Á¥¤¥±¥³¡¼¥Ç¡É¤ÇÌ¥Î»¡ª³¤ÊÕ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤¬¡¢³¤ÊÕ¤Î²Æ¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡½ÅÀ¹¤Ï£±£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¡Ö£È£Á£Ð£Ð£Ù¡×¤Èµ¤·¡¢¶âÈ±¤Î¥¦¥§¡¼¥Ö¥Ø¥¢¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Æ°¦¸¤¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥Á¥¤¥±¥³¡¼¥Ç¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÅ·»È²á¤®¤ÆÌþ¤·¡×¡Öº£Æü¤âº£Æü¤È¤ÆÀ¤³¦°ì¡×¡Ö³¤¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤ÈÈþ¤·¤¤¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£