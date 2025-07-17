¤Ê¤ó¤Ç¡Ò·«¾å¤²¼õµë¡Ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡ÄÃÏÊý°Ü½»¤òÌ´¸«¤¿74ºÐÃËÀ¤ÎÀäË¾¡£¡ÒÇ¯¶â·î12Ëü±ß¡Ó¼«¿È¤ÎÁªÂò¤òÂç¸å²ù¤¹¤ë¥ï¥±
Ç¯¶â¤ò¤¤¤Ä¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤«¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£¼õ¼è³Û¤¬¸º¤Ã¤Æ¤âÀ¸³è¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÁá¤¯¼õ¤±¼è¤ëÁªÂò¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¼õ¤±¼è¤ê»þ´ü¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¤Ç¤â¼õ¼è³Û¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤ÁªÂò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¹Í¤¨¤Ç¼õ¤±¼è¤ê»þ´ü¤ò·è¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ²¼¤·¤¿·èÃÇ¤Ë¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å¤ÏÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡ÄÄêÇ¯¸å¤Ë¼Â¸½¤·¤¿ÃÏÊýÊë¤é¤·
ÅÔÆâ¹Ù³°¤Ë½»¤à»³ËÜÀ¿¤µ¤ó¡Ê74ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£½»¤Þ¤¤¤ÏºÇ´ó±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç15Ê¬¡¢¥Ð¥¹Ää¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤È¤¤¤¦¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£ÌÚÂ¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î2³¬¤Î°ì¼¼¤Ç6¾ö°ì´Ö¡¢²ÈÄÂ¤Ï5Ëü5,000±ß¡£¼¼Æâ¤Ë¤ÏºÇÄã¸Â¤Î²ÈºâÆ»¶ñ¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢ÊÉ¤ËÆü¤Ë¾Æ¤±¤¿°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ï¡¢Æî¹ñ¤Î²Ö¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»³ËÜ¤µ¤óÉ×ÉØ¡£Ä¹Ç¯¶Ð¤á¾å¤²¤¿ÅÔÆâ¤Î°õºþ²ñ¼Ò¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤·¡¢ºÊ¤ÈÃÏÊý°Ü½»¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä¾¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î¤³¤í¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¾®¤µ¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Æü¤ÎÍ¼¿©¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤Ã¤¿ÁíºÚ¤È¤´ÈÓ¤È¤ß¤½½Á¡£¤´ÈÓ¤Ï1½µ´Ö¤Ë°ìÅÙ4¹ç¤ò¿æ¤ÎäÅàÊÝÂ¸¡£¤ß¤½½Á¤â¡ÈÌ£Á¹¶Ì¡É¤òºî¤Ã¤ÆÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Öº£¤Ï²¿¤Ç¤â¹â¤¤¤«¤é¡£¹©É×¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤éÅìµþ¤òÎ¥¤ì¡¢ÃÏÊý¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢É×ÉØ¶¦ÄÌ¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¤È¤¤¬¤¤¿¤È¤¡¢Âç¤¤¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃùÃß¤ÈÂà¿¦¶â¹ç¤ï¤»¤Æ2,000Ëü±ß¤Û¤É¡£60ºÐÄêÇ¯¤Ç»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÌµ¼ýÆþ¡£¤½¤Î´Ö¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡½¡½Çº¤ß¤Î¼ï¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÇ¯¶â¤Î·«¾å¤²¼õµë¡×¡£Ç¯¶â¤Ï¸¶Â§65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´õË¾¤¹¤ì¤Ð60¡Á75ºÐ¤Î´Ö¤Ç¼õµë³«»Ï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤è¤ê¤âÁá¤¯¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤¬¡Ö·«¾å¤²¼õµë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯¶â¤òÁá¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤«¤ï¤ê¤Ë0.4¡ó¡¿·î¤º¤Ä¸º³Û¡£¼õ¼è³Û¤ÏºÇÂç24¡ó¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¤È¤¤Ï¡¢¸º³ÛÎ¨0.5¡ó¡¢ºÇÂç30¡ó¤Î¸º³Û¡Ë¡£
¡ÖÁÛÄê¤Ç¤Ï65ºÐ¤«¤é18Ëü±ß¼å¤ÎÇ¯¶â¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£60ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤é·î12Ëü±ß¤Û¤É¡£ÃÏÊý¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¡¢·èÃÇ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
·«¾å¤²¼õµë¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÎÌÜÅÓ¤Ï¤Ä¤¡¢800Ëü±ß¤ò¤Ï¤¿¤¤¤ÆÃæ¸Å¤Î¸Í·ú¤Æ¤ò¹ØÆþ¡£¹Âç¤ÊÄí¤Ç²ÈÄíºÚ±à¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¶á¤¯¤Î³¤¤ÇÄà¤ê»å¤ò¿â¤ì¤ë¡½¡½ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¡¢²º¤ä¤«¤Ç¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤µ¤ËÉ×ÉØ¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Êø¤ìµî¤Ã¤¿¡ÖÃÏÊýÊë¤é¤·¤Ç°ÂÂÙ¡×¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ
²º¤ä¤«¤ÊÃÏÊýÊë¤é¤·¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤ËÈè¤ì¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÆ´¤ì¤ëÀ¸³è¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·»³ËÜ¤µ¤ó¤¬70ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¡¢À¸³è¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿ºÊ¤¬ÉÂ¤ÇµÞÀÂ¡£»³ËÜ¤µ¤ó¼«¿È¤Ë¤âÉÂ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¬¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
Èæ³ÓÅªÁá´üÈ¯¸«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¼£ÎÅ´Ä¶¡£°Ü½»Àè¤ÎÄ®¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÂç¤¤ÊÉÂ±¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¤â¶á¤¤Âç³ØÉÂ±¡¤Ç¤â¡¢¼Ö¤Ç2»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÎð¤Î¿È¤Ç°ì¿Í¡¢Ä¹µ÷Î¥¤ÎÄÌ±¡¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢¶á¤¯¤Î¿ÇÎÅ½ê¤ÎÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¾Ü¤·¤¤¸¡ºº¤ä¼£ÎÅ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÅÔ»ÔÉô¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ²ñ¤ÎÍøÊØÀ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×
·ë¶É¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏÊý¤Î²È¤òÇä¤êÊ§¤¤¡¢°ì¿ÍÌ¼¤¬Êë¤é¤¹Åìµþ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£Ì¼¤Î²È¤Î¶á¤¯¤Ë²¿¤È¤«¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÅìµþÊë¤é¤·¤Î¸·¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢²ÈÄÂ¤Ï¹â¤¤¤Í¡£°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿åÆ»¤Ï°Â¤¤¤ó¤À¤èÅìµþ¤Ï¡£¤Ç¤â¤¢¤È¤ÏÃÏÊý¤Î¤Û¤¦¤¬Á´Éô°Â¤¤¤«¤Ê¡×
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ø²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ë2023Ç¯¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï¡¢·îÊ¿¶Ñ¤Ç15Ëü4,601±ß¡£·î12Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤Ç¤Ï¡¢Ëè·îÀÖ»ú¤¬½Ð¤ë¿å½à¤Ç¤¹¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤µ¤é¤Ë¹â³Û¤Î¼£ÎÅÈñ¤â¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«¸ÊÉéÃ´³Û2³ä¤È¤Ï¤¤¤¨Âç¤¤Ê½ÐÈñ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢·«¾å¤²¼õµë¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×
ºÇ¶á¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤ÏËèÆü¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢65ºÐ¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ·î18Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢À¸³è¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖÃÏÊý°Ü½»¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×
¡Ö60ºÐ¤Ç»Å»ö¤ò¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×
¼«¿È¤¬¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁªÂò¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡ÊÂè1¹æ¡Ë¼õµë¸¢¼Ô¤Î0.9¡ó¡¢¿ô¤Ë¤·¤Æ25.9Ëü¿Í¤¬·«¾å¤²¼õµë¤òÁªÂò¡£¤½¤Î¿ô¤Ï5Ç¯¤Ç2.5ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¼õµë³Û¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÁá¤¯Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È·«¾å¤²¼õµë¤òÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¤µ¤ó¤ÎÁªÂò¤â¡¢¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¡Ê¡áÃÏÊý¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¡Ë¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤··«¾å¤²¼õµë¤Ç°ìÅÙ¸º³Û¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â³Û¤Ï¡¢À¸³¶ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ²½¤·¡Ö¤â¤Ã¤ÈÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê»þ´ü¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛÄê¤Î¤â¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡Ø·«¾å¤²¼õµë¡Ù
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ø²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ë2023Ç¯¡Ù
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·¡Ù