Âç¤ÎÎ¤¤¬½é¶âÀ±ÇÛµë¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬½Ð¤¿¡×°ÊÊ¤Î°ú¤µ»¤Ç²¦Ë²¤Ë¤Þ¤µ¤«²£¹Ë½é¹õÀ±
¡¡¡ÖÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡¦£´ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡²£¹ËË¾ºÎ¶¤Ï°¤±ê¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì£³ÆüÏ¢Â³¡¢¿·²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤â²¦Ë²¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¼«¿È½é¤á¤Æ¶âÀ±¤òµö¤·¤¿¡£ÅìÀ¾£²²£¹Ë¤ÎÈÖÉÕ¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ¶âÀ±¤òÇÛµë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯½é¾ì½ê£³ÆüÌÜ¤ÎÇòË²¤ÈÄáÎµ°ÊÍè¡£Ë¾ºÎ¶¤Ïº¸Â¿Æ»Ø¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¿·²£¹Ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿º£Ç¯½Õ¾ì½ê°ÊÍè¤ÎµÙ¾ì´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£Âç´Ø¶×ºù¤Ï¼ã¸µ½Õ¤ò´ó¤êÀÚ¤ê£²¾¡£²ÇÔ¤È¤·¤¿¡£Ìµ½ý£´Ï¢¾¡¤ÏÁá¤¯¤â´ØÏÆÌ¸Åç¡¢¶ÌÏÉ¡¢°ì»³ËÜ¡¢¸æÖÖ³¤¤Î£´¿Í¤Î¤ß¡££´Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìÀ¾¤Î²£¹Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤¬¡¢º®ÀïÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£Éõ°õ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿°ÊÊ¤Î°ú¤µ»¤Ç²£¹Ë½é¹õÀ±¡£½é¤Î¶âÀ±¤òµö¤·¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬½Ð¤¿¡£±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¡×¤È¾®¤µ¤ÊÀ¼¤ÇÈ¿¾Ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á£±Ç¯´Ö¤Ç£³¾¡£²ÇÔ¤ÈÆñÅ¨¤Î²¦Ë²¤òÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤À¤¬µÕ½±¤ò¼õ¤±¤ÆÂÎ¤¬Î¥¤ì¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤é¤º°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²¡¤·¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æº¸Â¤¬É¶¤ò³ä¤ê¡ÖÂ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤ÇºÂÉÛÃÄ¤¬Éñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Ä¤à¤¤¤¿¡£
¡¡£³Ï¢ÇÔ¤ÈÉÔ¿¶¤ÎË¾ºÎ¶¤¬µÙ¾ì¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢¿·²£¹Ë¤Ë¤Ï°ìÁØ¤Î½Å°µ¤¬¤«¤«¤ë¡£ÅÚÉ¶²¼¤Î¶å½Å¿³È½Ä¹¡Ê¸µÂç´ØÀéÂåÂç³¤¡Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤¹Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£Ä¾¶á£²¾ì½ê¤ÏÏ¢ÇÔ¤¬¤Ê¤¤Âç¤ÎÎ¤¡£¡Ö¤Þ¤¿ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈºÇ¸å¤ÏÎÏ¶¯¤¤¸ýÄ´¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£