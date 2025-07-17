ºå¿À¡¡º£µ¨£´ÅÙÌÜÃæ¼´Ìµ°ÂÂÇ¤Ç£··î½éÏ¢ÇÔ¡¡º£µ¨£µÅÙÌÜ¤ÎÎíÇÔ¡¡ÃæÆü¥É¥é£±¶â´Ý·â¤Á¤Ç£³¥¿¥ÆÁË»ß¤Ø
¡¡¡Öºå¿À£°¡Ý£¶ÃæÆü¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬º£µ¨£´ÅÙÌÜ¤ÎÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢º£µ¨£µÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ£··î½é¤ÎÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÆü¤Ë¤Ï£µ¾¡£·ÇÔ¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ìÉé¤±±Û¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢ÇÔ¤ÏÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡££±£·Æü¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¤Ï¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Î¶â´Ý¡£½éÂÐÀï¤Îº¸ÏÓ¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤Æ¡¢½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤òÂÇÇË¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡¢¿¹²¼¤¬ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢¡Ö¥¦¥ë¸×¤Î²Æ¡×¤Î£µÀïÌÜ¤Ï´°ÉõÉé¤±¡£ÆÀÅÀ¤Ï¤ª¤í¤«»°ÎÝ¤âÆ§¤á¤º¡¢´¿À¼¤¬°ìÅ¾¡¢À»ÃÏ¤Ï¤¿¤áÂ©¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èº´Æ£µ±¡£¤½¤¦¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¹â¶¶¹¨¤Î¥Ç¥¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æó²ó£²»à¤«¤éÁ°Àî¡¢»°²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎÇßÌî¤¬°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ï¢ÂÇ¤ÏÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£»Í²ó¤«¤é¼·²ó¤Ï£´¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç»°¼ÔËÞÂà¡£È¬²ó£²»à¤Ç¾®È¨¤¬£±£·ÂÇ¼Ô¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢Ë½Åê¤Ç½é¤á¤ÆÆÀÅÀ·÷¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢ÇßÌî¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¶å²ó¤â£±»à¤«¤é¶áËÜ¤¬²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¤¬¡¢¸å¤¬Â³¤«¤º¡££´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Î¿¹²¼¤â¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½¤Àµ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÎµ¤Î¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤ÈÄÌ»»£±£°ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤Ç£µ¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£µ£²¤ÈÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶áËÜ¡¢º´Æ£µ±¡¢Á°Àî¤ÏÄÌ»»ÂÇÎ¨£³³äÄ¶¤¨¡£ÃæÌî¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ïº£µ¨£·ÂÇ¿ô£µ°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡¦£·£±£´¤ÈÂç¤ÎÆÀ°ÕÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ÏÁê¼ê¤¬¾å¡£¸×¤Î£´ÈÖ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸·¤·¤¤¹¶¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÌµ°ÂÂÇ¤Ïº£µ¨£´ÅÙÌÜ¡£¤½¤Î£´»î¹ç¤Ï·×£±ÆÀÅÀ¤È¡¢¼ç¼´¤¬ÆÀÅÀ¤Î¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£º£µ¨£µÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¡£ÀèÈ¯°ì¿Í¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïº£µ¨½é¤Î¶þ¿«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¹¨¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à½é¾¡Íø¤ò¸¥¾å¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁê¼ê¤òË«¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢ÇÔ¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡££±£·Æü¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¤Ï¤Þ¤À¾¡Íø¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Î¶â´Ý¡£º´Æ£µ±¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Ï¡ÊÅê¼ê¤¬¡ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤°¤Ë¼¡Àï¤Ø»ëÀþ¤ò°Ü¤·¤¿¡£±«Í½Êó¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥·¡¼¥È¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ½àÈ÷ËüÁ´¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢£¶ÅÀº¹¤ÎÎôÀª¤Ç¤âÀÊ¤òÎ©¤Ä¸×ÅÞ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±ÌÔ¸×ÂÇÀþ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤·¤À¡£¡Ö¥¦¥ë¸×¤Î²Æ¡×¤ÎºÇ½ªÆü¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¢¡º£µ¨¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×Ìµ°ÂÂÇ»î¹ç¡¡¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Ìµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿»î¹ç¤Ïº£µ¨£´ÅÙÌÜ¡£²áµî£³»î¹ç¤È¥¹¥³¥¢¤Ï¡Ú£±¡Û£³·î£³£°Æü¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¡ü£°¡Ý£²¡Ú£²¡Û£µ·î£±£µÆü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¡ü£°¡Ý£±¡Ú£³¡Û£¶·î£±£·Æü¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¡ü£±¡Ý£³¡£
¡¡¢¡º£µ¨½é¡ÄÁê¼êÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë´°ÉõÀ±¸¥¾å¡¡ºå¿À¤Î´°ÉõÉé¤±¤Ïº£µ¨£µÅÙÌÜ¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë´°ÉõÀ±¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤Î¤Ïº£µ¨½é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£´ÅÙ¤ÏÁê¼êÅê¼ê¿Ø¤Î·ÑÅê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë´°ÉõÉé¤±¤òµÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£²£°£²£´Ç¯£¸·î£±£´Æü¡¦µð¿ÍÀï¤Ç¸Í¶¿¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ°ÊÍè¡£ÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨¤Ë¤Ï½é¤Ç¹Ã»Ò±à¤ÇÇòÀ±¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤Î¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£