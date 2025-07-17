¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û»ÔÇð¡¡1»þ´Ö40Ê¬ÃæÃÇ¤â½¸ÃæÎÏÀÚ¤é¤µ¤º¡¡¾®Àî¼ç¾Áö¼Ô°ìÁÝÆóÎÝÂÇ¡¡4Ç¯¤Ö¤ê4²óÀï¿Ê½Ð
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¡ÀéÍÕÂç²ñ2²óÀï¡¡»ÔÇð5¡½3ÀéÍÕ¾¦ÂçÉÕ¡Ê2025Ç¯7·î16Æü¡¡Çð¤ÎÍÕ¡Ë
¡¡±«¤Ë¤è¤ë1»þ´Ö40Ê¬¤ÎÃæÃÇ¤Ë¤â»ÔÇð¤Î½¸ÃæÎÏ¤ÏÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î4²ó2»àËþÎÝ¤«¤é·è¾¡¤ÎÁö¼Ô°ìÁÝ¤Îº¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¾®ÀîÅÍÌï¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÍê¤ó¤À¤¾¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤¿¤Ê¤¤ãÃ¯¤¬ÂÇ¤Ä¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Èºò½©¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ÀéÍÕ¾¦ÂçÉÕ¤òÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤·¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤Î4²óÀï¿Ê½Ð¤Ë¡Ö¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÉ¸¤Ï¹Ã»Ò±à¡×¤ÈÆ±¹»½é¤Î²Æ¤ÎÀ»ÃÏ½Ð¾ì¤ØÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£