º´µ×´ÖÂç²ð¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù1Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤Ö¡Ö¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿Ì¾¥·¡¼¥ó10Ï¢È¯¡×¤Ç¹æµã¡Ö¿´¤¬¥®¥å¡¼¥Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¡ÊSnow Man¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢17ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï1¥À¥Õ¥ë¡Ù¡Ê¸å9¡§20¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙSP¤ÈÂê¤·¡¢Æ±ºî¤Ç²æºÊÁ±°ï(¤¢¤¬¤Ä¤Þ¡¦¤¼¤ó¤¤¤Ä)Ìò¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¤Î²¼Ìî¹É¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï1Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤Ö¡Ö¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿Ì¾¥·¡¼¥ó10Ï¢È¯¡×¤ò¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëSnow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÇ®¶¸¤Ö¤ê¤ËÅÏÊÕæÆÂÀ¤â´¶·ã
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢Æ±ºî¤ò¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·à¾ìÈÇ¤âÂç¹¥¤¡ª¡×¤È¸ì¤ëÝ¯ºä46¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â¤Î±Æ¶Á¤ÇºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤âÆÉ¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡2016Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜÁ´23´¬¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯5000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¡Ê¤«¤Þ¤É¡¦¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¡Ê¢¨1¡Ë¡Ê¤Í¤º¤³¡Ë¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡¢¡Èµ´»¦Ââ¡É¤ØÆþÂâ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜºî¤Ï¡¢2019Ç¯¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤Ï¡¢¹ñÆâ±Ç²è¤ÎÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþÂè1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ¡Ù¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ãì·Î¸ÅÊÔ¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸·Áª¤·¤¿¡Ö¿´¿Ì¤¨¤¿Ì¾¥·¡¼¥ó10Ï¢È¯¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦Ãº¼£Ïº¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤à5¥·¡¼¥ó¤¬Áª½Ð¡£¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤ò¸«¤¿ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬Áª¤Ö¤È¡¢¸ÀÍÕ¡¦¤»¤ê¤Õ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤â¡Ö¿Æ¤â¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óÀ¤Âå¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢Êª¸ì¤¬¿¼¤¤¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢±êÃì¡¦Îû¹ö°É¼÷Ïº¡Ê¢¨2¡Ë¡Ê¤¨¤ó¤Ð¤·¤é¡¿¤ì¤ó¤´¤¯¡¦¤¤ç¤¦¤¸¤å¤í¤¦¡Ë¤È¾å¸¹¤Î»²¡¦àÈãÝºÂ¡Ê¤¸¤ç¤¦¤²¤ó¤Î¤µ¤ó¡¦¤¢¤«¤¶¡Ë¤ÎÀï¤¤¤È¡¢Îû¹ö¤¬Ãº¼£Ïº¤ØºÇ´ü¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬Î®¤ì¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤°¤àÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡£¡Ö¡ÊÊüÁ÷Åö»þ¤Ë¡Ë¸«¤¿»þ¤âµã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îû¹ö¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ØÍ·³ÔÊÔ¡Ù¤Î¾å¸¹¤ÎÎ¦¡¦ÂÄÉ±(¤¸¤ç¤¦¤²¤ó¤Î¤í¤¯¡¦¤À¤)¤Èµ¸É×ÂÀÏº¡Ê¤®¤å¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¤ÎÈá¤·¤¤²áµî¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¡£2¿Í¤Î¶¯¤¤å«¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡¢°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢VTR¼ýÏ¿Ãæ¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ç³Æ¥·¡¼¥ó¤òÇ®ÊÛ¡£º£²óÁª¤Ð¤ì¤¿10¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ì¤·¤¤É½¾ð¤ò¤·¤¿¤ê¤ÈË»¤·¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¡ØÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¡¢Ç©Æ¦»Ò¤¬ÂÀÍÛ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤ë¤È¹æµã¤¹¤ëº´µ×´Ö¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢Ãº¼£Ïº¤«¤éÇ©Æ¦»Ò¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ç©Æ¦»Ò¤«¤éÃº¼£Ïº¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤è¤ê¿§Ç»¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¿´¤¬¥®¥å¡¼¥Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê²»¤Î»È¤¤Êý¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º´µ×´Ö¤¬Àä»¿¤¹¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿ÅìÌî¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¤Ï¡Ö²ÈÂ²°¦¤ä·»Ëå°¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤Ë¤âÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤¿¡£
¢£º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¤¹¤Ç¤ËSNS¤Ç¤Ïº´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÎVTR¤Ç¤Î¤´½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â¤Ï¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê¸ì¤ëµ¡²ñ¤¬°Õ³°¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Ï¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡È¿´¤¬¿Ì¤¨¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¡ÉÆÃ½¸¤Ç¤·¤¿¡£²òÀâÃæ¡¢ÎÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Ã¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¿Í¤ÈÀÜ¤·¤è¤¦¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡£¤È¤¤¤¦¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¡È¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë¿´¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥Ù¥¹¥È10¤ÎÃæ¤Çº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò1¤Ä¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£ÍýÍ³¤È¤È¤â¤Ë¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¤Ç¤Î¡¢Ç©Æ¦»Ò¤¬¿È¤òÄò¡Ê¤Æ¤¤¡Ë¤·¤ÆÃº¼£Ïº¤ò¡Êµ´¤Î¤â¤È¤Ø¡Ë¹Ô¤«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢Ãº¼£Ïº¤«¤éÇ©Æ¦»Ò¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ç©Æ¦»Ò¤«¤éÃº¼£Ïº¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤è¤ê¿§Ç»¤¯¸«¤ì¤Æ¿´¤¬¥®¥å¡¼¥Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê²»¤Î»È¤¤Êý¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë¿Í¤Ç¤â¿´¤Ë¥°¥Ã¤ÈÍè¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤è¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡Ç©Æ¦»Ò¤Î¡ÖÇ©¡×¤Ï¡Ö¥Í¡Ü¼¤¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£
¢¨2¡¡Îû¹ö°É¼÷Ïº¤Î¡ÖÎû¡×¤Ï¡Ö²Ð¡ÜÅì¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢Æ±ºî¤ò¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·à¾ìÈÇ¤âÂç¹¥¤¡ª¡×¤È¸ì¤ëÝ¯ºä46¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢¼«¿È¤Î»Ò¤É¤â¤Î±Æ¶Á¤ÇºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤âÆÉ¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡2016Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜÁ´23´¬¤ÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯5000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¡Ê¤«¤Þ¤É¡¦¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¡Ê¢¨1¡Ë¡Ê¤Í¤º¤³¡Ë¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡¢¡Èµ´»¦Ââ¡É¤ØÆþÂâ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜºî¤Ï¡¢2019Ç¯¤è¤ê¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤Ï¡¢¹ñÆâ±Ç²è¤ÎÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþÂè1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Í·³ÔÊÔ¡Ù¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¡¢¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ãì·Î¸ÅÊÔ¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸·Áª¤·¤¿¡Ö¿´¿Ì¤¨¤¿Ì¾¥·¡¼¥ó10Ï¢È¯¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦Ãº¼£Ïº¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤à5¥·¡¼¥ó¤¬Áª½Ð¡£¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤ò¸«¤¿ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬Áª¤Ö¤È¡¢¸ÀÍÕ¡¦¤»¤ê¤Õ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤â¡Ö¿Æ¤â¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óÀ¤Âå¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢Êª¸ì¤¬¿¼¤¤¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÌµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢±êÃì¡¦Îû¹ö°É¼÷Ïº¡Ê¢¨2¡Ë¡Ê¤¨¤ó¤Ð¤·¤é¡¿¤ì¤ó¤´¤¯¡¦¤¤ç¤¦¤¸¤å¤í¤¦¡Ë¤È¾å¸¹¤Î»²¡¦àÈãÝºÂ¡Ê¤¸¤ç¤¦¤²¤ó¤Î¤µ¤ó¡¦¤¢¤«¤¶¡Ë¤ÎÀï¤¤¤È¡¢Îû¹ö¤¬Ãº¼£Ïº¤ØºÇ´ü¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬Î®¤ì¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤°¤àÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡£¡Ö¡ÊÊüÁ÷Åö»þ¤Ë¡Ë¸«¤¿»þ¤âµã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îû¹ö¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ØÍ·³ÔÊÔ¡Ù¤Î¾å¸¹¤ÎÎ¦¡¦ÂÄÉ±(¤¸¤ç¤¦¤²¤ó¤Î¤í¤¯¡¦¤À¤)¤Èµ¸É×ÂÀÏº¡Ê¤®¤å¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¤ÎÈá¤·¤¤²áµî¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¡£2¿Í¤Î¶¯¤¤å«¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡¢°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢VTR¼ýÏ¿Ãæ¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ç³Æ¥·¡¼¥ó¤òÇ®ÊÛ¡£º£²óÁª¤Ð¤ì¤¿10¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ì¤·¤¤É½¾ð¤ò¤·¤¿¤ê¤ÈË»¤·¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¡ØÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¡¢Ç©Æ¦»Ò¤¬ÂÀÍÛ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤ë¤È¹æµã¤¹¤ëº´µ×´Ö¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢Ãº¼£Ïº¤«¤éÇ©Æ¦»Ò¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ç©Æ¦»Ò¤«¤éÃº¼£Ïº¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤è¤ê¿§Ç»¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¿´¤¬¥®¥å¡¼¥Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê²»¤Î»È¤¤Êý¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º´µ×´Ö¤¬Àä»¿¤¹¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿ÅìÌî¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¤Ï¡Ö²ÈÂ²°¦¤ä·»Ëå°¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤Ë¤âÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤á¤°¤é¤»¤¿¡£
¢£º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¤¹¤Ç¤ËSNS¤Ç¤Ïº´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÎVTR¤Ç¤Î¤´½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â¤Ï¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê¸ì¤ëµ¡²ñ¤¬°Õ³°¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Ï¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡È¿´¤¬¿Ì¤¨¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¡ÉÆÃ½¸¤Ç¤·¤¿¡£²òÀâÃæ¡¢ÎÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Ã¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¿Í¤ÈÀÜ¤·¤è¤¦¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡£¤È¤¤¤¦¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¡È¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë¿´¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥Ù¥¹¥È10¤ÎÃæ¤Çº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò1¤Ä¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£ÍýÍ³¤È¤È¤â¤Ë¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¤Ç¤Î¡¢Ç©Æ¦»Ò¤¬¿È¤òÄò¡Ê¤Æ¤¤¡Ë¤·¤ÆÃº¼£Ïº¤ò¡Êµ´¤Î¤â¤È¤Ø¡Ë¹Ô¤«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¡¢Ãº¼£Ïº¤«¤éÇ©Æ¦»Ò¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¤¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ç©Æ¦»Ò¤«¤éÃº¼£Ïº¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤è¤ê¿§Ç»¤¯¸«¤ì¤Æ¿´¤¬¥®¥å¡¼¥Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê²»¤Î»È¤¤Êý¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë¿Í¤Ç¤â¿´¤Ë¥°¥Ã¤ÈÍè¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤è¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡Ç©Æ¦»Ò¤Î¡ÖÇ©¡×¤Ï¡Ö¥Í¡Ü¼¤¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£
¢¨2¡¡Îû¹ö°É¼÷Ïº¤Î¡ÖÎû¡×¤Ï¡Ö²Ð¡ÜÅì¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£