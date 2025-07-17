Mrs. GREEN APPLE¡¢¡ÖµÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP10¤Ë5ºîÉÊ¡¡1°Ì¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×¤¬¡¢17ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¾å¾ºÎ¨127.7%¤òµÏ¿¡£1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµÞ¾å¾º1°Ì¤ÇÃíÌÜ¡¢¥ß¥»¥¹¡Ö¥Ë¥å¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2025Ç¯7·î21ÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½é½µÇä¾å76.0ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï½é½µ2.2ËüDL¡Ê2Ëü1825DL¡Ë¤òµÏ¿¤·½éÅÐ¾ì1°Ì¡¢Æ±ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï½µ´Ö79.5ËüPT¡Ê79Ëü5140PT¡Ë¤òµÏ¿¤·1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡1°Ì¡Ö¥Ë¥å¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×¤Î¤Û¤«¤Ë5°Ì¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×¡¢6°Ì¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¡¢8°Ì¡Ö¥Ê¥Ï¥È¥à¥¸¡¼¥¯¡×¡¢9°Ì¡ÖANTENNA¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP10¤Î¤¦¤Á5ºîÉÊ¤¬Mrs. GREEN APPLE¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025/7/21ÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î7Æü¡Ê·î¡Ë¡Á7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ë¡ä
¡ÚÆ°²è¡ÛµÞ¾å¾º1°Ì¤ÇÃíÌÜ¡¢¥ß¥»¥¹¡Ö¥Ë¥å¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2025Ç¯7·î21ÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½é½µÇä¾å76.0ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï½é½µ2.2ËüDL¡Ê2Ëü1825DL¡Ë¤òµÏ¿¤·½éÅÐ¾ì1°Ì¡¢Æ±ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï½µ´Ö79.5ËüPT¡Ê79Ëü5140PT¡Ë¤òµÏ¿¤·1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡1°Ì¡Ö¥Ë¥å¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×¤Î¤Û¤«¤Ë5°Ì¡Ö¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡×¡¢6°Ì¡Ö»ä¤ÏºÇ¶¯¡×¡¢8°Ì¡Ö¥Ê¥Ï¥È¥à¥¸¡¼¥¯¡×¡¢9°Ì¡ÖANTENNA¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP10¤Î¤¦¤Á5ºîÉÊ¤¬Mrs. GREEN APPLE¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025/7/21ÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î7Æü¡Ê·î¡Ë¡Á7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ë¡ä