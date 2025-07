ガールズグループ・ME:Iが、17日から放映される新スマートフォン「Samsung Galaxy Z Fold7」の新テレビCM『ひらこう。ワクワクMAXな未来を。』篇とWebムービー3篇に出演する。それに合わせて、同グループ1stアルバム『WHO I AM』のタイトル曲「THIS IS ME:I」の音源が初公開された。CMでは「THIS IS ME:I」が流れる中、MOMONAが手にした「Samsung Galaxy Z Fold7」が映し出され、ME:Iメンバーが息ぴったりのシンメトリーなポーズで集結。最初のペアであるRANとSHIZUKUは、「Samsung Galaxy Z Fold7」が開く動きを、背中合わせの“双子ポーズ”で表現。次にMOMONAが実際にスマートフォンを開き、その薄さを印象づける。さらに、KOKONAとRINONがスワイプによって画面が大きく広がる様子を、横にスライドする動きの“双子ポーズ”で表現。「驚きの大画面」のナレーションとともに、MOMONAが画面を左にスワイプすると、ME:Iのアーティスト写真が画面に大きく表示される。

続いて、AYANEとKEIKOが、ファイルをドラッグ&ドロップする指の動きにシンクロした“双子ポーズ”を披露。マルチタスクの快適さを伝える。さらに、MIUとSUZUは、2人の手を合わせた“双子ポーズ”で折りたたみの形状を表現する。「ワクワクMAXな未来を」のナレーションが流れる中、全員で息を合わせて「Samsung Galaxy Z Fold7」が開く様子を“双子ポーズ”で華やかに演出。最後は「ドコモMAXで!」の掛け声とともにワクワク感あふれるポーズを見せる。Webムービー「ME:Iのなつやすみ with Samsung Galaxy Z Fold7」篇では、メンバーカラーの浴衣やアロハシャツを着たメンバーが、3つのチームに分かれて夏休みを楽しみながら、「Samsung Galaxy Z Fold7」に搭載されたGalaxy AIを活用する様子を描く。MOMONA、SHIZUKU、AYANEは「オーディオ消しゴム」を使って不意に入ってしまった音声を削除して風鈴の音をより鮮明に楽しんだり、MIU、RAN、RINONは「カメラズーム」で大切な人への誕生日サプライズを演出、KEIKO、KOKONA、SUZUは「自動トリミング」で射的の成功シーンだけを抜き出して動画を編集するなど、夏ならではのシチュエーションを交えて使い方を紹介。メンバー同士の仲の良さが伝わってくる夏休みの姿を通じて、Galaxy AIの活用法を楽しく届ける。華やかな衣装で現場入りしたME:I。“双子ポーズ”の撮影では、斜(はす)を向くポーズから指先を合わせるのが難しいパートを担当したMIUとSUZUが、真剣な表情で何度も練習をしながらも、息ぴったりのポーズを披露していた姿が印象的だった。翌日のWebムービーの撮影では、メンバーカラーの夏らしい浴衣やアロハシャツに身を包み、ウキウキした様子で登場。KEIKO、KOKONA、SUZUに、当初予定していなかった花火をスタッフがサプライズで用意。前日のテレビCM撮影後のインタビューで「浴衣を着て夏祭りに行き、花火を見たい」と話していたKEIKOは、夢を語った翌日にいきなりすべてがかない、「まさかの次の日に全部かないました!ありがとうございます!」と満面の笑顔を見せた。MIU、RAN、RINONは、射的に挑戦して夏祭りを満喫。身を寄せ合いながら、和気あいあいとした雰囲気で撮影が進んだ。MOMONA、SHIZUKU、AYANEは、撮影の合間に「浴衣を着て撮影しています!とってもすてきな仕上がりになっています。夏の風情とME:Iの組み合わせ、ぜひ感じて、エモーショナルを感じちゃってください!」と元気にコメントを寄せた。最後には、夏の象徴であるひまわりの花束がメンバーに手渡され、撮影は終了となった。【コメント全文】――今回の撮影の感想をお願いします。MOMONA:私はスマホを使った撮影が多かったんですけども、みんな対照的なシンメトリーでポーズをとった撮影が印象的で、いつもとは違ってリズミカルというか動きありきだったので、今までと違った姿をお見せすることができたんじゃないかなと思います。楽しかったです!AYANE:新端末(機種)の形状を“双子ポーズ”で表現した振り付けで撮影させていただいたんですけど、ちょっと手先だったりとかすごく意識して踊るのが難しかったので、そういったところに気をつけて踊ったので見てください。――新機種「Samsung Galaxy Z Fold7」を初めて手にした感想を教えてください。SHIZUKU:ほんとに薄くて、持った時の軽さもすごい本当に軽くて、なにより大画面なのが、私個人的に動画とかよく携帯で見るのが好きなので、すごい見やすいなと思いました。KOKONA:最初二つ折りになってるんですけど、開くことができて、大画面になってすごい見やすくて、長時間持つ撮影だったんですけど、全然すべらなくて、すごく持ちやすかったです。――“双子ポーズ”で苦労した点や、踊る時のポイントを教えてください。SUZU:今回MIUちゃんと一緒に“双子ポーズ”させてもらったんですけど、指の先まで意識して、角度とかタイミングを合わせて2人息ピッタリ合わせるのがすごく難しかったんですけど、ポイントとしては指の先までピッときれいに意識して、指の先まで意識して踊るのがポイントかなと思います。MIU:SUZUが3回も言ってくれたことも大事なんですけど(笑)、私的に結構難しかったのは、斜(はす)を向いて最初はじまるフリなので、まっすぐにして斜を向くと、手のひらを避けているように見えちゃうことが多くて、思ったよりこうやってあげると(ひねると)、カメラにスマホのように綺麗な直角で映るので、そこもポイントかなと思います。――CMで初公開となる1stアルバム『WHO I AM』のタイトル曲「THIS IS ME:I」に込めた想いやアピールポイントを教えてください。RAN:今回使われている「THIS IS ME:I」は、私たち初アルバムの中のタイトル曲となっているんですけど、こちらのポイントとしては私たちME:Iらしさだったり、あとは自分がやりたいことだったり、歌いたいことだったり、ファッションだったり、自分の好きなことを好きなように楽しもうっていう意味が込められた楽曲になっているので、みなさんそこに注目していただけるとうれしいです!――今年の夏休みにやってみたいこと・チャレンジしたいことを教えてください。SHIZUKU:私は、「キャンプ」をやりたいです!ちゃんとしたキャンプをしたことなくて、自然豊かな場所で、緑あふれる場所でキャンプをして、星を眺めたりしたいなって思っています。AYANE:私が今年夏にやってみたいこと、チャレンジしたいことは「海に行く」です!毎年夏、行きたいなっと思っているんですけど、なかなか行けないので、今年はチャレンジしたいな、なんて考えてます。KEIKO:私は「浴衣を着て、夏祭りに行き、花火をみる」去年からずーっと言ってるんですけども、浴衣を着て、夏祭りに行って、花火まで見たいんです。そこまでセットです。そこはセットでやりたいことです!RINON:最後RINONのやってみたいこと、チャレンジしたいことは「夏の思い出写真を300枚撮る」ということなんですけど、結構現実的に考えて300枚ぐらいが多いし、少なくないしみたいな。今回の夏、私たちツアーもあるということで、ツアーの各地での撮った写真だったり、メンバーとの思い出だったり、プライベートの写真だったりを、いろいろ思い出に残したいなと思って、目標を掲げました!Galaxyでパシャパシャ撮ります。――今年の夏は初となる全国アリーナライブツアーが始まりますが、ツアーへの意気込みを教えてください。KEIKO:ツアー名のタイトルが「THIS IS ME:I」ということで、初なので、今の私たちの等身大というか、ほんとにらしさみたいな、まだまだ初々しさもあると思うんですが、そういったところを表現しつつも、やっぱりME:Iではいろんな顔というか、いろんな個性があるというのが強みだと思うので、そこをほんと惜しみなく出し切ってたくさんの地域のYOU:ME(ファンネーム)の方々に喜んでもらえたらなと思います!頑張ります!MOMONA:初ということで、初めて行く都市も多いので、私たちを初めて見るYOU:MEのみなさんにも、「あ、ME:Iのこともっと好きになった」と思ってもらえるようなライブになるように頑張ります!