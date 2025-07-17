Æü·Ð225ÀèÊª¡§17Æü2»þ¡á110±ß°Â¡¢3Ëü9480±ß
¡¡17Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ110±ß°Â¤Î3Ëü9480±ß¤ÈÂçÉý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9663.4±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï183.4±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï9582Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2813¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ3.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï6.4¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39480¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡¡¡9582
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39480¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡202932
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2813¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-3.5¡¡¡¡¡¡ 16353
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25435¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡¡¡1300
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 723¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡ 489
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2813¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ3.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï6.4¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39480¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡¡¡9582
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39480¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-110¡¡¡¡¡¡202932
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2813¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-3.5¡¡¡¡¡¡ 16353
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25435¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡¡¡1300
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 723¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡ 489
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹