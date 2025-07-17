£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï²£¤Ð¤¤¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°16Æü¡ÊNY»þ´Ö12:14¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:14¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡44017.16¡Ê-6.13¡¡-0.01%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡20637.81¡Ê-39.99¡¡-0.19%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39500¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-90¡¡-0.23%¡Ë
²¤½£³ô¼°16ÆüGMT16:14
±ÑFT100¡¡ 8926.55¡Ê-11.77¡¡-0.13%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24009.38¡Ê-50.91¡¡-0.21%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7722.09¡Ê-44.12¡¡-0.57%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.896¡Ê-0.044¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.475¡Ê-0.006¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡5.039¡Ê+0.019¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.414¡Ê0.000¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.687¡Ê-0.025¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.639¡Ê+0.014¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.594¡Ê-0.007¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.399¡Ê+0.020¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.578¡Ê+0.006¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á66.00¡Ê-0.52¡¡-0.78%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3348.90¡Ê+12.20¡¡+0.37%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á118792.63¡Ê+2352.11¡¡+2.02%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á17571806¡Ê+347924¡¡+2.01%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡44017.16¡Ê-6.13¡¡-0.01%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡20637.81¡Ê-39.99¡¡-0.19%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39500¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-90¡¡-0.23%¡Ë
²¤½£³ô¼°16ÆüGMT16:14
±ÑFT100¡¡ 8926.55¡Ê-11.77¡¡-0.13%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24009.38¡Ê-50.91¡¡-0.21%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7722.09¡Ê-44.12¡¡-0.57%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.896¡Ê-0.044¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.475¡Ê-0.006¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡5.039¡Ê+0.019¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.414¡Ê0.000¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.687¡Ê-0.025¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.639¡Ê+0.014¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.594¡Ê-0.007¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.399¡Ê+0.020¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.578¡Ê+0.006¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á66.00¡Ê-0.52¡¡-0.78%¡Ë
NY¶âÀèÊª8 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á3348.90¡Ê+12.20¡¡+0.37%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á118792.63¡Ê+2352.11¡¡+2.02%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á17571806¡Ê+347924¡¡+2.01%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì