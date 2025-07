PEANUTS¥³¥é¥ÜÅ¸Í÷²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¡ªHOKUSAI-¤¼¤ó¤Ö¡¢ËÌºØ¤Î¤·¤ï¤¶¤Ç¤·¤¿¡£Å¸

ソニー・クリエイティブプロダクツは、2025年9月13日(土)から11月30日(日)までCREATIVE MUSEUM TOKYO【東京・京橋】で開催する「HOKUSAI-ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」とPEANUTSがコラボレーションした展覧会オリジナルグッズを発売します。

HOKUSAI-ぜんぶ、北斎のしわざでした。展

PEANUTSは、1950年10月2日に初めて新聞に掲載されたコミックです。

アメリカの漫画家チャールズ・シュルツは、50年間にわたり『PEANUTS』を描き続け、約18,000話を制作しました。

一方、生涯で3万点を超える作品を生み出し、『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』などで美術界に鮮烈な印象を残した天才絵師・葛飾北斎。

日常の何気ない出来事を、ユーモアと哲学的な視点で描くという点で、シュルツと北斎の作品には多くの共通点が見られると言えるのではないでしょうか。

PEANUTSコミック誕生75周年を迎える2025年、日本の漫画の原点ともいえる北斎の代表作の一つ『北斎漫画』とスヌーピーの記念コラボレーションを実施。

「PEANUTS with Hokusai」と称して『北斎漫画』と『PEANUTS』の限定アートを開発しました。

羽織りを身に着け、筆を持って描く姿のスヌーピーや、北斎漫画に登場する動物・人物たちとの貴重なコラボレーションがデザインされた、この時期だけの特別なオリジナルグッズを発売します。

限定グッズは、展覧会の会期中「CREATIVE MUSEUM TOKYO」のショップのみで販売します。

また、7月16日(水)より、ピーナッツグッズ付きのスペシャルチケットの販売を開始します。

<オリジナルグッズ一覧>

ダイカットポーチ(全3種)

各2,420円

大きなプリントが可愛い、表裏がバイカラーのダイカットポーチです。

内側の柄もポイント。

刺繍キーホルダー(全3種)

各1,760円

和のくすみカラーがポイントの刺繍キーホルダーです。

マグネット(ランダム7種)

各880円

カラフルな正方形型缶マグネットです。

何が出るかはお楽しみ。

エコバッグ

2,420円

全面に大きくプリントが入ったミニサイズのエコバッグ。

シンプルなデザインなので普段使いにぴったりです。

ミニタオル

1,100円

ガーゼ仕様のミニタオルです。

落ち着いたグレーに黄色のフチがポイント。

ピンバッジ(全6種)

各770円

台紙の背景も一緒に楽しめるオリジナルのピンバッジです。

コンパクトミラー

1,430円

持ち運びに便利なコンパクトミラー。

2面のうち片面は拡大鏡になっています。

豆皿(全2種)

各1,320円

直径90mmの豆皿。

シンプルなデザインながら、可愛いスヌーピーの表情に食卓も楽しくなります。

マスキングテープ(全2種)

各605円

使いやすい15mm幅のマスキングテープ。

日常使いやデコレーションにもおすすめです。

ポストカード3枚セット

1,320円

和紙のような風合いの上質なポストカード3枚セットです。

クリアファイル(全2種)

各605円

使いやすいA4サイズのクリアファイル。

裏面は総柄のアートが楽しめます。

ダイカットポストカード(全3種)

各440円

和紙のような風合いのダイカットポストカードです。

ダイカットステッカー(全3種)

各660円

スマートフォンケースに入れやすいサイズのダイカットステッカーです。

※商品はすべて税込です。

※限定商品のため、在庫には限りがあります。

※購入に関する制限が発生する可能性があります。

■「HOKUSAI-ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」概要

世界で最も有名な日本人アーティスト、「HOKUSAI」。

彼の表現は、いまや世界を席巻する日本のエンターテインメント文化―「マンガ」や「アニメ」のルーツともいわれています。

本展は、『北斎漫画』全15編をはじめ、多彩な読本(よみほん)の挿絵、『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』(通称:大波)、晩年の傑作『富嶽百景』全3編・102図、さらには初公開となる幻の肉筆画16図など、出展作品は総数300点を超えます。

「集中線」「ギャグ描写」「アニメ原画」など、現代のマンガやアニメの表現の原点ともいえる作品に着目した新しい展示演出で、200年前の“北斎のしわざ”を体感する貴重な機会となるでしょう。

会期 : 2025年9月13日(土)〜11月30日(日)

会場 : CREATIVE MUSEUM TOKYO

開館時間 : 10:00〜18:00

※毎週金・土および祝前日は20:00まで開館

※最終入館は閉館の30分前まで

主催 : 日本テレビ放送網、CREATIVE MUSEUM TOKYO、BS日テレ、WOWOW

特別協力 : 浦上蒼穹堂

チケット情報 : 数量限定!ピーナッツグッズ付きスペシャルチケット発売!

詳細につきましては「HOKUSAI-ぜんぶ、北斎のしわざでした。

PEANUTS with Hokusai トートバッグ付きチケット

5,600円

PEANUTS with Hokusai ダイカットポーチ付きチケット

4,500円

■「CREATIVE MUSEUM TOKYO」概要

施設名 : CREATIVE MUSEUM TOKYO

所在地 : 東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6階

施設面積 : 約1,200m2

アクセス : JR各線「東京駅」八重洲中央口より徒歩7分

東京メトロ銀座線「日本橋駅」B1出口より徒歩5分

東京メトロ銀座線「京橋駅」6,7番出口より徒歩3分

