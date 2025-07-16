¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î²ÝÂê¤ËÄ©¤à¡ª¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBuhler Networking Days 2025¡×
¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶¦Í¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2025Ç¯6·î23Æü¡¦24Æü¤Ë¥¦¥Ã¥Ä¥ô¥£¥ëËÜ¼Ò¤Ë¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBuhler Networking Days(¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤) 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBuhler Networking Days 2025¡×
¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶¦Í¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2025Ç¯6·î23Æü¡¦24Æü¤Ë¥¦¥Ã¥Ä¥ô¥£¥ëËÜ¼Ò¤Ë¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBuhler Networking Days(¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤) 2025¡×¤ò³«ºÅ¡£
¢£¡ÖBuhler Networking Days(¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤) 2025¡×ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
¡ö»°Ç¯¤Ë°ìÅÙ4ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ
º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à90¥«¹ñ°Ê¾å¤«¤é¿©ÎÁ¡¦»ôÎÁ¡¦ÀèÃ¼µ»½ÑÊ¬Ìî¤Î¥ê¡¼¥À¡¼1,200Ì¾Ä¶¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë100²¯¿Í¤ò»ýÂ³Åª¤Ë»Ù¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼Â¸½¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ³Æþ¡¦ÉáµÚ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÂ¿¤¯¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿»º¶È³¦¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¡¦³Ø½Ñ³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Ã£¤Ï¡¢³Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê²ò·èºö¤ä²ÝÂê°Õ¼±¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¡ö¿©ÉÊ¶È³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÅÐÃÅ¡¢¥Í¥¹¥ìCEO¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á
¥á¥¤¥ó¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¥Í¥¹¥ìCEO¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¯¥»»á¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¿©Ê¬Ìî¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ï¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶È³¦¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ì¤Ð¿©¤ÎÌ¤Íè¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³Æ¼Ò¤¬¼«³Ð¤ò»ý¤Á¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¿·õ¤ËÀ¤³¦¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¤Ë±÷¤±¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¤È¤¯¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ºòº£¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥¤¡¦¥°¥é¥Æ¥£¶µ¼ø¤Ï´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¸½Âå¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Áü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ÀÆð¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¡ÈÍ¦µ¤¡É¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤Ë¤³¤½µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÄ´¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¥é¥ó¥¸¥§¥¤¡¦¥°¥é¥Æ¥£»á
¡ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤È´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤òÆ±»þ¤ËÃ£À®
2019Ç¯¤ÎÂèÆó²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¸ÜµÒ¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦ÇÑ´þÊª¡¦¿å»ÈÍÑ¤ò50¡óºï¸º¤¹¤ë¡×¤È¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤ÏÉ½ÌÀ¤·¡¢Ìó5²¯¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¤ò¸¦µæ³«È¯¤ËÅê»ñ¡¢15¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤ä¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Òµ»½ÑÃ±ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¼Òµ»½Ñ¤È¤ÎÁÈ¹ç¤»¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÂç80¡ó°Ê¾å¤Î´Ä¶¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥Èºï¸º¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
CO2e¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥ß²Ã¹©71¡ó¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀ½Â¤77¡ó¡¢ÊÆ²Ã¹©65¡ó¤Îºï¸º¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸«¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¼Â¸úÀ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÅ¸¼¨
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ Buhler Networking Days
(¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤) 2025
Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯6·î23Æü(·î)¡Á6·î24Æü(²Ð)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò(¥¹¥¤¥¹¡¢¥¦¥Ã¥Ä¥ô¥£¥ë)
(Gupfenstrasse 5, Uzwil 9240 Switzerland)
Íè¾ì¼Ô¿ô¡¡¡§ 1,200Ì¾
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¥°¥ë¡¼¥×
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î²ÝÂê¤ËÄ©¤à¡ª¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBuhler Networking Days 2025¡× appeared first on Dtimes.