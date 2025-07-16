¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº²ñ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬·èÄê¡ªBetter Co-Being¶¦ÌÄ¥¤¥Ù¥ó¥È Ì¤Íè¤È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î¹â¹»À¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È supported by ÅìÏÂÌôÉÊ
2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤ÈÅìÏÂÌôÉÊ¤Ï¡¢¡ÖBetter Co-Being¶¦ÌÄ¥¤¥Ù¥ó¥È Ì¤Íè¤È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î¹â¹»À¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È supported by ÅìÏÂÌôÉÊ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯8·î4Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìEXPO¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº²ñ¤ò³«ºÅ¡£
Better Co-Being¶¦ÌÄ¥¤¥Ù¥ó¥È Ì¤Íè¤È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î¹â¹»À¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È supported by ÅìÏÂÌôÉÊ
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤ÈÅìÏÂÌôÉÊ¤Ï¡¢¡ÖBetter Co-Being¶¦ÌÄ¥¤¥Ù¥ó¥È Ì¤Íè¤È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î¹â¹»À¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È supported by ÅìÏÂÌôÉÊ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯8·î4Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìEXPO¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢µÜÅÄ Íµ¾Ï¥Æ¡¼¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖBetter Co-Being¡×¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBetter Co-Being¤È¤³¤³¤í¤Î¾Ð´é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÏ°è¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤«¤é271·ï¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ñÎà¿³ºº¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¿³ºº¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿6ÁÈ¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆEXPO¥Û¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2030Ç¯¤ÎËü¹ñÇîÍ÷²ñ³«ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤«¤é¤â¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëwell-being¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢Áá°ðÅÄÂçºå¹âÅù³Ø¹»¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥Ð¥ó¥É(ÁíÀªÌó80Ì¾)¤Ë¤è¤ë¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥É¥ê¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢ã³«ºÅ³µÍ×¢ä
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§Better Co-Being¶¦ÌÄ¥¤¥Ù¥ó¥È
Ì¤Íè¤È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î¹â¹»À¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È supported by ÅìÏÂÌôÉÊ
¼çºÅ¡¡¡¡¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ
¶¦ºÅ¡¡¡¡¡§ÅìÏÂÌôÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüÄø¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î4Æü(·î) 12:00¡Á
¾ì½ê¡¡¡¡¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¡¡EXPO¥Û¡¼¥ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡×
»²²ÃÊýË¡¡§Í½ÌóÉÔÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡§TIS³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¡¢²£²ÏÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò
¿³ºº°÷¡¡¡§(¸Þ½½²»½ç)
¿¢ÌÚ Íý·Ã »á(¿´Íý³Ø¼Ô)
¥í¥Ð¡¼¥È ¥¥ã¥ó¥Ù¥ë »á(ÆüËÜÊ¸³Ø¸¦µæ¼Ô¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÆÃÌ¿¶µ¼ø¡¢Â¾)
¼Ä¸¶ ¤«¤ò¤ê »á(Æ°Êªºî²È¡¢º«Ãî¸¦µæ²È¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØSFC¸¦µæ½ê¾åÀÊ½ê°÷)
¿ùÂ¼ ÂÀÂ¢ »á(¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷)
µÈÅÄ °ïÏº(¿³ºº°÷Ä¹¡¢ÅìÏÂÌôÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹)
¢ã¥×¥í¥°¥é¥à(Í½Äê)¢ä
(»þ´Ö)¡¡(ÆâÍÆ)
11:30¡¡¡¡³«¾ì
12:00¡¡¡¡³«²ñ¼°
12:20¡¡¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
15:00¡¡¡¡(¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ)¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢³ØÀ¸¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
(ÆüËÜ)Áá°ðÅÄÂçºå¹âÅù³Ø¹»¡¡¥¦¥£¥ó¥É¥Ð¥ó¥É¡¡¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥É¥ê¥ë
16:00¡¡¡¡É½¾´¼°
16:30¡¡¡¡ÊÄ²ñ¼°
¢ã¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¢ä
ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡§ÀÄ¿¹¸©
³Ø¹»Ì¾¡¡¡§ÀÄ¿¹¸©Î©Ì¾µ×°æÇÀ¶È¹âÅù³Ø¹»
¥Á¡¼¥àÌ¾¡§¥Ç¥å¥Ê¥ß¥¹¡¦¥¢¥°¥ê
¥×¥é¥óÌ¾¡§RICE BALANCE
ÇÀ¹âÀ¸¤¬¹Í¤¨¤ëWin¡ß2¤Î¤ªÊÆ¥Ó¥¸¥Í¥¹
ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡§ÅìµþÅÔ
³Ø¹»Ì¾¡¡¡§Ãæ±ûÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»
¥Á¡¼¥àÌ¾¡§Re:closet
¥×¥é¥óÌ¾¡§kimonova
Éþ¤¬Éþ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ëÀß·×»×ÁÛ
ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡§µþÅÔÉÜ
³Ø¹»Ì¾¡¡¡§ÍìÍÛÁí¹ç¹âÅù³Ø¹»
¥Á¡¼¥àÌ¾¡§¥Ñ¥½¥³¥óÉô
¥×¥é¥óÌ¾¡§¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¢¥×¥ê¡¡¥´¥ß¥Ã¥±¡ª
¡Á¥´¥ß½¦¤¤¤¬·Ò¤²¤ë¿·¤·¤¤È¯¸«¡Á
ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡§ÂçºåÉÜ
³Ø¹»Ì¾¡¡¡§ÂçºåÉÜÎ©¿åÅÔ¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»
¥Á¡¼¥àÌ¾¡§¥Ê¥ó¥³¥¦¥Î¥ï
¥×¥é¥óÌ¾¡§SafeNest
°Â¿´¤·¤ÆÈ÷¤¨¤ë¡¢ºßÂð¤Ç¤ÎËÉºÒ
ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡§ÂçºåÉÜ
³Ø¹»Ì¾¡¡¡§ÂçºåÉÜÂçºåÉÜÎ©Âçºå¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¹âÅù³Ø¹»
¥Á¡¼¥àÌ¾¡§From Tier S
¥×¥é¥óÌ¾¡§Åô¡ÁTOMOSHIBI¡Á
¹â¹»À¸¤¬ÃÏ°è¤ËÅô¤¹¡¢Ì¤Íè·¿¤Îº×¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡§¼¯»ùÅç¸©
³Ø¹»Ì¾¡¡¡§¼¯»ùÅç¸©Î©ÆïÈ»¹âÅù³Ø¹»
¥Á¡¼¥àÌ¾¡§¾ÐÃÝ Buy
¥×¥é¥óÌ¾¡§ÃÝ¤ò³è¤«¤¹¡¡ÃÏ°è¤òÀ¸¤«¤¹
¡Á»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÜ»º¤ÈÇÀ¶È¤ÎÍ»¹ç¡Á
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº²ñ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬·èÄê¡ªBetter Co-Being¶¦ÌÄ¥¤¥Ù¥ó¥È Ì¤Íè¤È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î¹â¹»À¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È supported by ÅìÏÂÌôÉÊ appeared first on Dtimes.