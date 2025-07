¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº²ñ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬·èÄê¡ªBetter Co-Being¶¦ÌÄ¥¤¥Ù¥ó¥È Ì¤Íè¤È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î¹â¹»À¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È supported by ÅìÏÂÌôÉÊ

2025年日本国際博覧会協会と東和薬品は、「Better Co-Being共鳴イベント 未来と健康のための高校生ビジネスコンテスト supported by 東和薬品」において、2025年8月4日に大阪・関西万博会場EXPOホールでファイナル審査会を開催。

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会と東和薬品は、「Better Co-Being共鳴イベント 未来と健康のための高校生ビジネスコンテスト supported by 東和薬品」において、2025年8月4日に大阪・関西万博会場EXPOホールでファイナル審査会を開催します。

このコンテストは、宮田 裕章テーマ事業プロデューサーが手がけるシグネチャーパビリオン「Better Co-Being」の活動の一環として実施しています。

「Better Co-Beingとこころの笑顔を実現するための地域社会づくり」をテーマに、全国の高校生から271件のビジネスアイデアを応募いただきました。

書類審査、プレゼンテーション動画審査を勝ち抜いた6組が、ファイナリストとしてEXPOホールでプレゼンテーションを行います。

また、2030年の万国博覧会開催国であるサウジアラビア王国からもダンスパフォーマンスや学生によるwell-beingに関するプレゼンテーション、早稲田大阪高等学校のウィンドバンド(総勢約80名)によるマーチングドリルなど、多彩なプログラムを実施します。

≪開催概要≫

名称 :Better Co-Being共鳴イベント

未来と健康のための高校生ビジネスコンテスト supported by 東和薬品

主催 :公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

共催 :東和薬品株式会社

日程 :2025年8月4日(月) 12:00〜

場所 :大阪・関西万博会場内 EXPOホール「シャインハット」

参加方法:予約不要

イベントスポンサー:TIS株式会社、読売新聞社、横河電機株式会社

審査員 :(五十音順)

植木 理恵 氏(心理学者)

ロバート キャンベル 氏(日本文学研究者、早稲田大学特命教授、他)

篠原 かをり 氏(動物作家、昆虫研究家、慶應義塾大学SFC研究所上席所員)

杉村 太蔵 氏(元衆議院議員)

吉田 逸郎(審査員長、東和薬品株式会社 代表取締役社長)

≪プログラム(予定)≫

(時間) (内容)

11:30 開場

12:00 開会式

12:20 ファイナリストプレゼンテーション

15:00 (サウジアラビア王国)ダンスパフォーマンス、学生プレゼンテーション

(日本)早稲田大阪高等学校 ウィンドバンド マーチングドリル

16:00 表彰式

16:30 閉会式

≪ファイナリスト≫

都道府県:青森県

学校名 :青森県立名久井農業高等学校

チーム名:デュナミス・アグリ

プラン名:RICE BALANCE

農高生が考えるWin×2のお米ビジネス

都道府県:東京都

学校名 :中央大学附属高等学校

チーム名:Re:closet

プラン名:kimonova

服が服に生まれ変わる設計思想

都道府県:京都府

学校名 :洛陽総合高等学校

チーム名:パソコン部

プラン名:ボランティアアプリ ゴミッケ!

〜ゴミ拾いが繋げる新しい発見〜

都道府県:大阪府

学校名 :大阪府立水都国際高等学校

チーム名:ナンコウノワ

プラン名:SafeNest

安心して備える、在宅での防災

都道府県:大阪府

学校名 :大阪府大阪府立大阪ビジネスフロンティア高等学校

チーム名:From Tier S

プラン名:灯〜TOMOSHIBI〜

高校生が地域に灯す、未来型の祭りプロジェクト

都道府県:鹿児島県

学校名 :鹿児島県立楠隼高等学校

チーム名:笑竹 Buy

プラン名:竹を活かす 地域を生かす

〜持続可能な畜産と農業の融合〜

