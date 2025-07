¥Ñ¥ó¥Á¤ä¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢Á´¿È¤òÆ°¤«¤¹Í­»ÀÁÇ±¿Æ°¡ªVoice Entertainment Academy¡Ö¥Ü¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥¯¥é¥¹¡×

「Voice Entertainment Academy」では、2025年8月よりダンスコースに新たに「ボクササイズクラス」を開講します。

Voice Entertainment Academy「ボクササイズクラス」

「Voice Entertainment Academy」では、2025年8月よりダンスコースに新たに「ボクササイズクラス」を開講。

音楽に合わせてパンチやフットワークを取り入れたこのクラスは、全身を動かす有酸素運動のため、脂肪燃焼の促進やストレス軽減、体力向上といった効果が期待できます。

レッスンには、生徒の皆さまで楽しめるミニゲームも取り入れており、初心者の方でも安心して参加できる内容となっています。

また、このクラスは女性限定となっていますので、「ボクシングは初めてで不安」「ジムに通うのは少し抵抗がある」といった方にも気軽に参加できます。

なお、新クラスの開講に先立ち、2025年7月22日(火)には無料体験会を実施します。

■開催概要

日程 :2025年7月22日(火)

時間 :19:30〜20:30

定員 :10名 ※定員に達し次第受付終了

準備物 :室内シューズ、飲料、タオル

ジャンル:ボクササイズ

※要予約、参加費無料

※体験会から1週間以内にご入会いただいた方は入会金が0円に!(通常5,500円)

【お申し込み方法】

公式ホームページの〈お問い合わせフォーム 〉より「お問い合わせ項目:体験レッスン予約」「体験希望コース:ボクササイズクラス」をご選択いただき、下記項目を記入の上、お申し込みください。

締切:2025年7月21日(月)16:00

※上記日程に関わらず定員に達し次第、受付を終了させていただく場合があります。

―――記入内容―――

(1) 受講者氏名

(2) 受講者年齢

(3) 性別

(4) 保護者氏名(受講者の方が未成年の場合)

(5) 電話番号(受講者の方が未成年の場合は保護者の方)

(6) お問い合わせ内容に「7/22 ボクササイズクラス体験会希望」とご記載ください

【開催場所】

Voice Entertainment Academy 倉敷スタジオ

〒710-0055 岡山県倉敷市阿知1丁目7-2 くらしきシティプラザ 西ビル5F

JR「倉敷駅」から徒歩2分

※お車でお越しの際は近隣のコインパーキングを利用ください

■レッスン概要

開講日 :2025年8月5日(火)

クラス :第1・3火曜日または第1・3木曜日

時間 :火曜日 19:30〜20:30、木曜日 10:30〜11:30

定員 :各クラス10名 ※定員に達し次第受付終了

月謝 :4,000円(税込)

準備物 :室内シューズ、飲料、タオル

ジャンル:ボクササイズ

■アカデミー概要

場所 : Voice Entertainment Academy 倉敷スタジオ

(岡山県倉敷市阿知1丁目7-2 くらしきシティプラザ西ビル 5F)

Voice Entertainment Academy 玉島スタジオ

(岡山県倉敷市玉島2-1-11 浅沼楽器2F)

TEL : 0120-928-710

営業時間 : 10:00-21:00

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post パンチやフットワークを取り入れた、全身を動かす有酸素運動!Voice Entertainment Academy「ボクササイズクラス」 appeared first on Dtimes.