´°½ÏÂæÏÑ¥Ð¥Ê¥Ê¡õ¹È¤Û¤Ã¤Ú¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¹­¤¬¤ë¡ªÇ®Àî¥Ð¥Ê¥Ê¥ï¥Ë±à¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼Saison¡×

熱川バナナワニ園は、伊豆のクラフトビール醸造所「反射炉ビヤ」との共同企画により、園内産の完熟台湾バナナを使用したクラフトビールの最新作「バナナストロベリーSaison」を2025年7月19日(土)より数量限定で発売します。

熱川バナナワニ園「バナナストロベリーSaison」

ビアスタイル :Saison

副原料 :バナナ(品種:仙人蕉)《生産者:熱川バナナワニ園》、

いちご(品種:紅ほっぺ)《生産者:たむらファーム》、糖類

アルコール度数:6.0%

販売開始日 :2025年7月19日(土)

価格 :700円(税込)

(※熱川バナナワニ園本園売店、

熱川バナナワニ園公式通販において)

<主な販売先(予定)>

熱川バナナワニ園フルーツパーラー、熱川バナナワニ園本園売店、熱川バナナワニ園公式通販、反射炉ビヤ公式ネットショップ、反射炉物産館たんなん、Hansharo Beer Stand、全国の酒屋、飲食店にも順次出荷開始予定

【クラフトビールの企画について】

伊豆の動植物園「熱川バナナワニ園」と、地域密着型のクラフトビール醸造所「反射炉ビヤ」は、伊豆観光の新たな魅力づくりを目指し、2021年よりコラボレーションビールのプロジェクトを展開しています。

今回の新作では、「熱川バナナワニ園」が開園以来大切に育ててきた完熟台湾バナナと、同じ東伊豆町にある「たむらファーム」で丹精込めて栽培された完熟紅ほっぺを贅沢に使用。

東伊豆町の自然と情熱が詰まった、特別なクラフトビールが誕生しました。

こだわりの園内産バナナ

完熟いちご 紅ほっぺ

【今回作成したクラフトビールについて】

今回のテーマは、「伊豆の魅力を届け、思わず笑顔になる一杯」。

それぞれの素材の個性を最大限に引き出し、飲む人の心も華やぐクラフトビールを目指しました。

<商品名:バナナストロベリーSaison>

いちごづくりに情熱を注ぐ「たむらファーム」の完熟紅ほっぺと、「熱川バナナワニ園」の完熟台湾バナナ(品種:仙人蕉)をピューレにして発酵終盤に投入。

ベルギースタイルのSaisonビールとして仕込み、トロピカルなアロマと果実感あふれる華やかな味わいに仕上げました。

ひと口含めば、バナナや白・黄色い果実の香りがふわりと広がり、後半にはイチゴを思わせるチャーミングなニュアンスが顔を出します。

飲み進めるごとにさまざまな果実を思わせる風味が現れ、すっきりとした余韻とともに、新たな発見のある味わいが楽しめます。

【熱川バナナワニ園について】

温泉熱を利用して、ワニの飼育や熱帯植物の栽培をしています。

飼育しているワニの種類数では日本一で、16種約100頭を飼育しています。

また、栽培されている熱帯植物は5,000種にもなります。

そして、日本で唯一、ニシレッサーパンダの飼育・繁殖をおこなっており、アマゾンマナティーの飼育も国内では当園のみです。

フルーツパーラーでは園内で採れたバナナやパパイヤをお召し上がりいただけます。

所在地 : 〒413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10

営業時間: 9時〜17時(最終入園16時30分まで)

アクセス: 伊豆急行線 伊豆熱川駅より徒歩1分

TEL : 0557-23-1105

