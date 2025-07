天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権は16日、各地で3回戦を開催して16強が決まった。アマチュアシードの 東洋大 は2回戦の柏レイソルに続き、J1勢のアルビレックス新潟を2-1で破って4回戦進出を果たした。次戦は天皇杯王者でJ1王者でもあるヴィッセル神戸と対戦する。J3のSC相模原はJ1の川崎フロンターレを撃破。0-0でPK戦に突入すると、GKバウマンが2セーブと1本を枠外の失敗に追いやる活躍を見せてPK3-1で勝ち上がった。そのほか京都サンガF.C.が横浜FCとのJ1対決をPK戦で制し、アビスパ福岡もJ3・ギラヴァンツ北九州との福岡ダービーをPK戦で制した。

J2のモンテディオ山形はガンバ大阪と壮絶な点の取り合いになり、延長後半アディショナルタイムに追いつかれて4-4となったがPK戦で下剋上を果たした。4回戦ではクラブワールドカップ出場のためシードとなっていた浦和レッズと顔を合わせる。FC東京はJ2の大分トリニータに2-0で勝利し、次戦は徳島ヴォルティス(J2)に勝利したセレッソ大阪との対戦に決まった。J2優勝とともに天皇杯制覇を果たした2011年以降はJ1を戦っているが、天皇杯でJ1勢と対戦するのは2016年・準々決勝の川崎フロンターレ戦以来9年ぶりとなる。サンフレッチェ広島はE-1から中0日のFW中村草太のゴールもあり、藤枝MYFC(J2)に5-2で快勝。鹿島アントラーズはV・ファーレン長崎との、名古屋グランパスはロアッソ熊本との、FC町田ゼルビアはカターレ富山との一戦を2-1で制してJ2勢を打ち破った。JFLのラインメール青森はGK廣末陸が大会2試合連続ゴールとなるPKを決めたが、J2のブラウブリッツ秋田に1-2で敗れた。東京ヴェルディはJ2降格組のサガン鳥栖に1-0で勝利。清水エスパルスは湘南ベルマーレとのJ1対決を延長戦の末に1-0で勝利した。【3回戦】7月16日(水)ラインメール青森 1-2 秋田 [プラスタ]C大阪 2-0 徳島 [鳴門大塚]G大阪 4-4(PK3-4) 山形 [NDスタ]川崎F 0-0(PK1-3) 相模原 [U等々力]湘南 0-1 清水 [レモンS]神戸 2-1 甲府 [JITス]新潟 1-2 東洋大 [デンカS]町田 2-1 富山 [富山]広島 5-2 藤枝 [藤枝サ]京都 3-3(PK4-3) 横浜FC [サンガS]福岡 0-0(PK4-2) 北九州 [ベススタ]東京V 1-0 鳥栖 [駅スタ]鹿島 2-1 長崎 [ピースタ]名古屋 2-1 熊本 [えがおS]FC東京 2-0 大分 [クラド]【4回戦(ラウンド16)】8月6日(水)※予備日:8月13日(水)神戸 vs 東洋大相模原 vs 秋田山形 vs 浦和鹿島 vs 福岡広島 vs 清水FC東京 vs C大阪町田 vs 京都東京V vs 名古屋