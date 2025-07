¾®ÎÓ¾°¡¢°ËÆ£Þæ°ìÏº¡¢¥¿¥«¥¿ÀèÀ¸¤Î3Ì¾¤¬Ê¬ÀÏÉ¾²Á¡ª¥ï¥Ë¥×¥í¡Ö»ä¤Î¶µ°éÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×

ワニプロは、東大・京大など難関大出身者に、幼少期からの家庭環境・習い事・中学受験の有無・親の関わり方などを徹底的にインタビューし、“学力がどのように育まれたのか”を深く掘り下げるnoteコンテンツ「私の教育答え合わせ」を公開しました。

ワニプロ「私の教育答え合わせ」

伊藤滉一郎の教育答え合わせ

■学力醸成の過程を振り返り、分析してくれたのは…

『笑う数学』や『小学生のためのバク速!計算教室』の著者タカタ先生に、『中学受験子どもの人生を本気で考えた受験校選び戦略』で知られるじゅそうけん代表伊藤滉一郎、そして令和の虎Youthに出演の小林尚の3名です。

■「私の教育答え合わせ」とは?

子育てに正解はない――そう分かっていても…

「どんな家庭で育った子が高学歴になっているのか?」

「習い事は何をさせたらいいのか?」

「自分の子の参考になるような育ち方の“実例”が知りたい」

そう思ったことはありませんか?

そんな保護者世代の声に応える新しい教育リソースが、今注目を集めています。

「私の教育答え合わせ」ロゴ

学力醸成の過程を4ポイントで分析

「親からはどんな声かけをされたか」

「いつからどんな習い事を何年間やったのか」

「どんな性格、学習能力の特徴があったのか」

など、40人超の難関大学合格者のリアルで詳細な学力醸成過程を掲載。

読者は、自分の家庭の状況に近いインタビューの中から、“わが子のモデルになる答え合わせ”を探すことができます!

■企画の特徴

学力醸成の要素を4つのポイントに分けて、そのそれぞれに対し『配点』を設定、満足度(後悔がないか)という視点で『答え合わせ』。

<4つのポイント>

(1)保護者のスタンス

(2)〜小学校

(3)中学校

(4)高校〜

点数

「答え合わせ」回答者の性格や学習能力の傾向にも着目し、個性に対する適切(または不適切な)教育

アプローチは何なのか?という目線で読み進められる構成になっています。

キャラクター

レーダーチャート

