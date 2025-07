¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¾®Æ½±ÑÆó¤È¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯µ¯ÍÑ¡ªTilting PointAN Games co., LTD.¥à¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§ÅÁÀâ¤ò¹ï¤à¼Ô¡×

Tilting PointAN Games co., LTD.は、両社が共同で開発しサービスする新作スマートフォン向け戦略ゲーム「アバター: 伝説を刻む者」の公式アンバサダーとして日本のお笑いタレント、小峠英二さんとひょうろくさんを起用しました。

Tilting PointAN Games co., LTD.ム「アバター:伝説を刻む者」

Tilting PointAN Games co., LTD.は、両社が共同で開発しサービスする新作スマートフォン向け戦略ゲーム「アバター: 伝説を刻む者」の公式アンバサダーとして日本のお笑いタレント、小峠英二さんとひょうろくさんを起用。

また、2人がゲームの初印象やCM撮影後の感想を語るインタビュー動画を公開します。

日本の代表的なハゲタレントとして愛されてきた2人は、それぞれの個性を生かし、今後公開予定のCMで「アバターシリーズ」ならではの奥深い世界観を新鮮で愉快な方式で表現しました。

ゲームロゴ

<小峠英二 プロフィール>

小峠英二(ことうげえいじ)

福岡県出身。

お笑いコンビ・バイきんぐのメンバーで相方は西村瑞樹。

バイきんぐとしての活動のほか、ピンでも多くのバラエティ番組やワイドショー、ラジオ、TVCMなどで幅広く活動中。

キングオブコント2012グランプリ。

小峠英二さんプロフィール写真

<ひょうろく プロフィール>

ひょうろく

1987年7月7日生まれ、鹿児島県出身。

異色のキャリアを活かし、豊かな表現力と存在感で注目を集める。

これまでにNHK大河ドラマ『べらぼう』、日本テレビ『GO HOME 〜警視庁身元不明人相談室〜』、テレビ東京『書店員探偵サクラ』テレビ朝日『素晴らしき哉、先生!』、DMMドラマ『インシデンツ2』、関西テレビ『コンビニ★ヒーローズ』などに出演。

シリアスからコミカルな役柄まで幅広くこなし、映像作品を中心に活躍の場を広げている。

ひょうろくさんプロフィール写真

■「アバター:伝説を刻む者」について

「アバター:伝説を刻む者」は、アメリカのアニメーション「アバター 伝説の少年アン」および「レジェンド・オブ・コーラ」に基づいたスマートフォン向け戦略ゲームで、パラマウント・ゲーム・スタジオ(Paramount Game Studios)より公式ライセンスを受けています。

原作アニメの脚本を担当したTim Hedrickが参加し、アニメの世界観を細かく反映した没入感のあるストーリーと戦略的な戦闘の組み合わせが特徴で、プレイヤーは強力なベンダーを集めそれぞれの国と同盟を結び、混乱に陥った世界の運命を決める大規模戦争に参加することになります。

「アバター:伝説を刻む者」は、3月に日本や韓国など一部国を除いて全世界でリリースしました。

アメリカをはじめ、欧米のストアで人気ランキング1位を達成しました。

■事前登録実施中!

7月31日までGoogle Playにて‘アバター:伝説を刻む者’の事前登録を実施しています。

事前登録すると、リリース記念スキン「ゼフィル・パビリオン」、資源、加速アイテム、伝説英雄の欠片などゲーム内で使用可能な特別な報酬を獲得可能です。

ゲームに関するより詳しい情報は公式サイトを参考にしてください。

■ニコロデオンの「アバター 伝説の少年アン」について

2005年2月から2008年7月まで、3つのシーズンにかけて放映された61個のエピソードで、歴史上最も愛されているアニメーションのひとつになりました。

ピーボディ賞、プライムタイム・エミー賞をはじめ、多数のアニメアワードやジェネシス賞を受賞したこのシリーズは主人公のアンと仲間たちの冒険を辿っていきます。

アンは四つの国の均衡を戻すために、火の王オザイを撃退し、百年戦争を終わらせる必要があります。

アニメシリーズの成功だけではなく、この作品はベストセラー書籍化が多数され、新しいオリジナルストーリーのお届けを続けています。

グラフィックノベルシリーズはおよそ300万部が販売され、小説はニューヨークタイムズのベストセラーリストに25週間以上入り、印刷本・オーディオブックともに70万部以上販売されました。

また、このシリーズは100都市を回るアバターワールドツアー「Avatar: The Last Airbender In Concert」を含め、全世界のニコロデオンテーマのアトラクション、リゾート、ライブ体験を通じて息づくようになりました。

■Tilting Pointについて

2012年に創立したグローバルモバイルゲームパブリッシャーで、データ基盤マーケティング、UA(User Acquisition)運用、ゲームサービス、コミュニティー運営、クリエイティブ制作など、総合的なサービスを提供することで開発会社とともにゲームの成長を極大化することを目指しています。

■AN Games co., LTD.について

1999年に創立した戦略ゲームを専門的にサービスしてきた韓国のゲーム会社です。

グローバルターゲットのモバイルゲームをサービスしており、代表タイトルとして「ASTROKINGS」、「ASTRONEST」、「Astro&Girls」などがあります。

■「アバター:伝説を刻む者」ゲーム概要

タイトル : アバター:伝説を刻む者

ジャンル : 戦略

対応OS : iOS/Android

配信開始日: 2025年3Q予定

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 公式アンバサダーに小峠英二とひょうろく起用!Tilting PointAN Games co., LTD.ム「アバター:伝説を刻む者」 appeared first on Dtimes.