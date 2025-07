¿·ÎÁ¶âÂÎ·Ï¤òÆ³Æþ¡ª¥Ð¡¼¥¯¥ì¥¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡ÖFANTTA¡×

バークレイグローバルコンサルティング&インターネットは、ファンクラブ運営に必要な機能を備えたシステム提供と、全方位の運営サポートを含めたパッケージサービス「FANTTA」において、2025年7月15日より、従来のサービス体系を刷新し、すべての利用者に適用される基本プラン「システムパック」に加え、ファンクラブ運営のスタイルや規模、ニーズに応じて選べる2つのオプションパックの提供を開始しました。

バークレイグローバルコンサルティング&インターネット「FANTTA」

バークレイグローバルコンサルティング&インターネットは、ファンクラブ運営に必要な機能を備えたシステム提供と、全方位の運営サポートを含めたパッケージサービス「FANTTA」において、2025年7月15日より、従来のサービス体系を刷新し、すべての利用者に適用される基本プラン「システムパック」に加え、ファンクラブ運営のスタイルや規模、ニーズに応じて選べる2つのオプションパックの提供を開始。

■新料金プランの概要

・システムパック(基本プラン)

月額16,500円(税込)、決済費用の8%の手数料のみで利用できます。

運営を自社で行いたいファンクラブ向けのベーシックプランです。

▽選べるオプション

・運営フルサポートパック【従来サービスを進化】

ファンクラブサイトのコンテンツ更新、カスタマーサポート対応、特典発送等を行う物流管理など、ファンクラブ運営業務の大部分を代行するオールインワンパック。

基本プランであるシステムパックに加え、会員数に応じて決済費用の10〜20%を目安にした手数料で利用いただける、成果連動型のプランです。

・ACCEL(アクセル)パック【新オプション】

イベント企画、会場サポートや、グッズ販売に伴うマーチャンダイジング、購入者のデシル分析など、リアル収益の加速支援に特化。

イベント売上や商品販売額に応じて、10〜20%の手数料で展開します。

収益最大化を目指す中・大規模アーティストにも最適です。

■対象ユーザー・提供開始日

・全国の芸能プロダクション様、マネジメント会社様、アーティスト様、スポーツチーム様、等

・2025年7月15日より提供開始

【サービス概要】

売上が20%UPするファンクラブ

