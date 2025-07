º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¡ª¥¢¥ë¥í¡¼¥¹ÀìÌçÅ¹¡Ø¥¼¥íÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ù

ネステックジャパンがドクターズチョイスと提携し運営する『アルロース専門店』は、希少糖「アルロース」を使用することでしっかり甘いのに低GIの『ゼロ生チョコレート』を販売開始しました。

アルロース専門店『ゼロ生チョコレート』

ネステックジャパンがドクターズチョイスと提携し運営する『アルロース専門店』は、希少糖「アルロース」を使用することでしっかり甘いのに低GIの『ゼロ生チョコレート』を販売開始。

アルロース専門店_ゼロ生チョコレート(チョコ単体)

アルロース専門店_ゼロ生チョコレート(手でチョコを持っている画像)

【ゼロ生チョコレート 3,200円(税込)】

甘味料には自然由来の希少糖「アルロース」のみを使用し、砂糖やその他の甘味料は一切加えていない、推定GI値30の低GI生チョコレートです。

通常、生チョコレートは既に糖分が入ったチョコレートを使用しますが、今回開発したかったのは [砂糖不使用] の生チョコレートです。

従来のチョコレートを使用せずに、カカオマスとカカオバターのみから生チョコレート特有のなめらかな食感を作り出すことが難しく、幾度となく試行錯誤を重ねてようやく満足いく本格的な生チョコレートになりました。

低糖質食品にありがちなクセや苦みもなく、「本当に砂糖を使っていないの?」と驚かれたほどの本格派生チョコレートです。

糖質やカロリーに配慮したい方や、甘いものを我慢してきた方にも、心から満足いただける商品となっています。

※通販のみでの販売となります。

(お届けは冷凍便)

賞味期限:冷凍で30日/解凍後14日

※低GIとはGI値55以下の食品を指します。

推定GI値は、各原料のGI値と使用量から算出した加重平均による簡易推定です。

GI値は、消化・吸収速度、調理法、脂質や食物繊維との組み合わせなど様々な要因に影響されるため、目安としてご参照ください。

【夏に試したい、「生チョコアイス風の召し上がり方」】

冷凍状態からの“食感の変化”も、このゼロ生チョコレートならではの楽しみ方です。

冷たいままお召し上がりいただけば、ひんやりとした「生チョコアイス風」の味わいに。

少し解凍することで、とろけるような濃厚な口どけが際立ちます。

その日の気分やシーンに合わせて、お好みの食感で堪能できます。

【『ゼロ生チョコレート』試食前後の血糖値の変化】

血糖値を気にしているという方3名を対象に『ゼロ生チョコレート』をお試しいただきました。

アルロース専門店_ゼロ生チョコ試食前後の血糖値

<アルロース専門店のゼロシリーズ>

「ゼロ」シリーズでは、

・日本初※、カカオとアルロースのみを使用したチョコレート『ゼロ板チョコレート』『ゼロチョコチップ』 ※2025年2月時点 同社調べ

・テレビや雑誌でも話題!人気の高級プリン専門店「プリン研究所」とコラボした『ゼロプリン』

があります。

ゼロシリーズは、甘味料は希少糖「アルロース」のみを使用し、砂糖やその他の甘味料は一切使用しておりません。

それでいて、従来の低糖質デザートのような「美味しくない」「甘さに満足できない」「人工甘味料が心配」などを払拭する味のクオリティーを追求しています。

