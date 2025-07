mzsrzが約3年半ぶりとなる2ndアルバム『nocturne』を、9月11日にリリースすることが決定した。 アルバムの発表に先駆けて、本日7月16日より11週連続リリース企画がスタート。その第1弾となる新曲「方舟」が、各音楽配信サービスにて配信開始となった。 『nocturne』は、「夜に属する歌たち」をテーマにしたアルバムで、ロック・オペラをコンセプトとし、青春期の迷いや喪失、再生といった感情の軌跡を、楽曲ごとに異なる視点とサウンドで描いていく。 テレビ東京系ドラマ『家政婦クロミは腐った家族を許さない』エンディングテーマ「偽証のガベル」、同局ドラマ『SHUT UP』のエンディングテーマ「シェルター」も収録。さらに、「生きるとは、何か」をテーマに据えた9分にも及ぶ「アウフヘーベン響詩曲」など、バリエーション豊かな全15曲が並ぶ。 今作では、mzsrz本人・大原きらりが作詞にも積極的に参加。自身の内面を言葉にすることで、より直接的に作品世界と感情をリンクさせ、リアルな声と体温が通う一作となっている。多くの楽曲はライブでも披露されており、特に「夜迷言」はファンの間で定番の人気曲となっている。 また、アルバムの発売を記念し、9月28日に下北沢WAVERにて、アルバム全曲を披露するリリースイベント<nocturne>が開催される。 11週連続リリース第1弾配信シングル「方舟」2025.7.16リリースhttp://mzsrz.lnk.to/Hakobune 配信アルバム『nocturne』2025.9.10リリース 収録曲 ライブ・イベント情報[リリースイベント]9月28日(日)at 下北沢WAVERmzsrz リリースイベント「nocturne」https://t.livepocket.jp/e/7hz6e手売りチケット:7月26日(土)「水底現在地 vol.15」終演後物販にてオンラインチケット:7月27日(日)10:00〜販売開始 [ライブスケジュール]7月26日(土)at 下北沢WAVERmzsrz主催LIVE 「水底現在地 vol.15」https://t.livepocket.jp/e/kc6za 8月11日(月/祝)at 下北沢WAVER「この瞬間、世界に踊らされない。- Issue 5」https://t.livepocket.jp/e/jpwsn 8月30日(土)at 下北沢WAVER「SQU4D P4RTY -VOLUME.2」https://shop.mu-mo.net/avx/sv/tourDetail?tour_code=00005712 9月11日(日)at 下北沢WAVER「この瞬間、世界に踊らされない。- Issue 6」後日詳細発表 関連リンク◆mzsrz オフィシャルサイト

The post mzsrz、ロックオペラ形式の2ndアルバム『nocturne』リリース決定 first appeared on BARKS.