Âç¶¶¥È¥ê¥ª¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMONO-POLY¡Ù¼ýÏ¿ÆâÍÆ¸ø³«
Âç¶¶¥È¥ê¥ª¤¬¡¢8·î13Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMONO-POLY¡Ù¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ º£ºî¤ÏÂç¶¶¥È¥ê¥ª¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÄêÈÖ¤Î¡Ö1ËÜ¥Þ¥¤¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡£ ¡Ö1ËÜ¥Þ¥¤¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤È¤Ï¡¢Âç¶¶´Þ¤à¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³Æ¡¹¤Î¥¢¥ó¥×¥é¥°¥É³Ú´ï¤ò¶î»È¤·¤Æ1ËÜ¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ò°Ï¤ß¡¢¥Þ¥¤¥¯¤È¤Îµ÷Î¥¤ä°ÌÃÖ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸ÅÅµÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëµæ¶Ë¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¤½¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òºÆ¸½¤¹¤Ù¤¯¡ÉÀ¸¥é¥¤¥Ö´¶¡É¤È¡É¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯´¶¤òÄÉµæ¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤äÄ°¤³¤¨Êý¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ò½Å¤Í¤¿ºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤¿¡£ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£Ç¯¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¿·ÊõÅç¡×¤ä¡¢°æ¾åÍÛ¿å¤Î¡ÖPi Po Pa¡×¡¢ÍÙ¤í¤¦¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î¡Ö²½¤±Êª¤¬¹Ô¤¯¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¤Î¡ÖShangri-La¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥Ð¡¼¶Ê¤âÉ¬Ä°¡£DVD/Blu-rayºîÉÊ¤Ë¤ÏStudio TANTA¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁü¤¬6¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ ËÜÆü¤è¤êApple Music¤ÎPre-add¡¢Spotify¤ÎPre-save¡ÊÇÛ¿®Í½Ìó¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ØMONO-POLY¡Ù È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î13Æü(¿å)¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://ohashitrio.lnk.to/0813_CDPre-add/Pre-save¡§https://ohashitrio.lnk.to/MONO-POLY [CD+DVD]ÉÊÈÖ¡§ RZCB-87173/B²Á³Ê¡§\4,400(ÀÇ¹þ) [CD+Blu-ray Disc]ÉÊÈÖ¡§RZCB-87174/B²Á³Ê¡§\4,400(ÀÇ¹þ) [CD]ÉÊÈÖ¡§ RZCB-87175²Á³Ê¡§\2,420(ÀÇ¹þ) ¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ[CD]¢¨3·ÁÂÖ¶¦ÄÌ01.¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£02.Shangri-La03.Pi Po Pa04.¤ê¤ó¤´¤ÎÌÚ05.¿·ÊõÅç06.KAAMOS07.²½¤±Êª¤¬¹Ô¤¯ [DVD / Blu-ray]ohashiTrio One Mic Live at Studio Tanta01.KAAMOS02.¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£03.¿·ÊõÅç04.Pi Po Pa05.¤ê¤ó¤´¤ÎÌÚ06.²½¤±Êª¤¬¹Ô¤¯ ¡¦CD¥·¥ç¥Ã¥×¤´Í½ÌóÀèÃåÆÃÅµAmazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê3·ÁÂÖ¶¦ÄÌ³¨ÊÁ¡ËÂ¾CD¥·¥ç¥Ã¥×¡¦EC¥µ¥¤¥È¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É ¡ãone more live¡ÖÂç¶¶¥È¥ê¥ªOUR GOLD After Party Live¡×¡ä²ñ¾ì¡§¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþÆüÄø¡§2025Ç¯8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë1st¥¹¥Æ¡¼¥¸³«¾ì15:00 ³«±é16:002nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì18:00 ³«±é19:00 ¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈDX¥·¡¼¥ÈDuo \24,400-¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡ËDuo¥·¡¼¥È \23,300-¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡ËDX¥·¡¼¥È ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ \12,200-S»ØÄêÀÊ \11,100-R»ØÄêÀÊ \10,000-¥«¥¸¥å¥¢¥ë \9,500-¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë¢¨°û¿©Âå¶âÊÌ ¡ÚFCÃêÁªÀè¹ÔÈ¯Çä¡Û¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´Ö¡§7/10(ÌÚ)Àµ¸á12:00¡Á7/16(¿å)23:59https://www.cafe-pretaporter.com ¡ÚBBL²ñ°÷Àè¹Ô¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¡ÛClub BBL²ñ°÷¡¦Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡§7·î21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÀµ¸á12:00¡Á°ìÈÌÈ¯Çä¡§7·î24Æü¡ÊÌÚ¡ËÀµ¸á12:00¡Á ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¢¡Âç¶¶¥È¥ê¥ª ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
The post Âç¶¶¥È¥ê¥ª¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMONO-POLY¡Ù¼ýÏ¿ÆâÍÆ¸ø³« first appeared on BARKS.