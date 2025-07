大橋トリオが、8月13日に発売するミニアルバム『MONO-POLY』の収録内容を公開した。 今作は大橋トリオのライブで定番の「1本マイクコーナー」をコンセプトとして制作。 「1本マイクコーナー」とは、大橋含むバンドメンバーが各々のアンプラグド楽器を駆使して1本のマイクを囲み、マイクとの距離や位置をコントロールしながら演奏するという、古典的でありながらも卓越した技術が求められる究極のコーナー。そのコーナーを再現すべく”生ライブ感”と”アコースティック感を追究し、バランスや聴こえ方など細部までこだわりを重ねた作品が完成した。 オリジナル曲はもちろん、今年のホールツアーで初披露したサカナクションの「新宝島」や、井上陽水の「Pi Po Pa」、踊ろうマチルダの「化け物が行く」、さらには電気グルーヴの「Shangri-La」といったカバー曲も必聴。DVD/Blu-ray作品にはStudio TANTAでのスタジオライブの映像が6曲収録される。 本日よりApple MusicのPre-add、SpotifyのPre-save(配信予約)がスタートしている。 『MONO-POLY』 発売日:2025年8月13日(水)購入リンク:https://ohashitrio.lnk.to/0813_CDPre-add/Pre-save:https://ohashitrio.lnk.to/MONO-POLY [CD+DVD]品番: RZCB-87173/B価格:\4,400(税込) [CD+Blu-ray Disc]品番:RZCB-87174/B価格:\4,400(税込) [CD]品番: RZCB-87175価格:\2,420(税込) ・収録内容[CD]※3形態共通01.そんなことがすてきです。02.Shangri-La03.Pi Po Pa04.りんごの木05.新宝島06.KAAMOS07.化け物が行く [DVD / Blu-ray]ohashiTrio One Mic Live at Studio Tanta01.KAAMOS02.そんなことがすてきです。03.新宝島04.Pi Po Pa05.りんごの木06.化け物が行く ・CDショップご予約先着特典Amazon:メガジャケ(3形態共通絵柄)他CDショップ・ECサイト:ポストカード <one more live「大橋トリオOUR GOLD After Party Live」>会場:ビルボードライブ東京日程:2025年8月10日(日)1stステージ開場15:00 開演16:002ndステージ 開場18:00 開演19:00 ・チケットDXシートDuo \24,400-(ペア販売)Duoシート \23,300-(ペア販売)DXシート カウンター \12,200-S指定席 \11,100-R指定席 \10,000-カジュアル \9,500-(1ドリンク付)※飲食代金別 【FC抽選先行発売】エントリー期間:7/10(木)正午12:00〜7/16(水)23:59https://www.cafe-pretaporter.com 【BBL会員先行、一般発売】Club BBL会員・法人会員先行:7月21日(月・祝)正午12:00〜一般発売:7月24日(木)正午12:00〜 関連リンク◆大橋トリオ オフィシャルサイト

