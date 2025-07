¥²¥¹¥È¤ÏÀÐ»³¥¢¥ó¥¸¥å¤È¤Ü¤ë½Î¤Î3¿Í¡ªKBC¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡Öºù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×

KBC九州朝日放送は毎年、放送を通してふるさとの環境保護を呼びかける「水と緑のキャンペーン」を展開しており、29年目となる2025年は、春になると私たちの目を楽しませてくれる“桜”にスポットを当てます。

KBC九州朝日放送「桜プロジェクト」

各所で老齢化や病害などへの対策が課題となっていることを受け、福岡・佐賀の桜の保全活動への支援をクラウドファンディングで呼びかける「桜プロジェクト」をCAMPFIREにて立ち上げ、2025年9月25日(木)まで実施しています。

お預かりする寄付金は「KBC水と緑の基金」として、自治体や保全活動団体などに寄贈。

◇クラウドファンディング「桜プロジェクト」について

・実施期間 2025年7月8日(火)〜9月25日(木)

◇特別番組「第29回水と緑の物語」8月2日(土)午前9時半から7時間の生放送!

ふるさとの魅力や環境課題などに焦点を当てる番組「第29回水と緑の物語」は、8月2日(土)に7時間の生放送。

石山アンジュとぼる塾の3人をゲストに迎え、KBCの“パワー”を結集した各コーナーをお届けします。

特番ロゴ「水と緑の物語」

◇番組テーマ

テーマ「POWER」

番組テーマは「POWER〜for our future〜」。

私たちは、自然の力とともに暮らし、食材が持つ力に元気をもらい、人が持つ力でお互いを支え合っています。

この番組では身の回りにあるいろいろな「力=パワー」に着目して、大切なふるさとの環境について伝えられます。

◇出演者

長岡大雅(KBCアナウンサー)

岡田理沙(KBCアナウンサー)

ぼる塾

石山アンジュ ほか

◇番組内容

自然や生き物に対する“ふまん・ぎもんがあります!”

子どもの素朴な疑問を集めるアサデスの人気コーナー「あります企画」特別版!

「福岡市内でカブトムシはとれないの?」「川で泳いでいるカモの家ってどこ?」

改めて聞かれると答えに詰まりそうな問いに対して大人が全力で答えを探します。

あります企画

あります企画のロケ風景

主役は「カモ」!?コメ作りのプロに聞く自然との共存

犬童律が生産者をお手伝いする「ワンベジ」に工藤公康が登場!

合鴨農法の第一人者・古野さんの農園で田植えや野菜の収穫をお手伝い。

ご飯とおかずを同時に作る「アイガモ水稲同時作」とは?

ワンベジ

ワンベジのロケ風景

“未来の海”に潜る!寿司ネタから見えた海の現状と未来

すぐそこまで迫っている日本近海で獲れる魚が減っていく/変わっていく未来。

海洋酸性化や海水温上昇など、海の幸を取り巻く現状を取材します。

そして「未来の海」とも呼ばれる薩摩硫黄島近海、長岡ANが潜って見た景色とは

寿司ネタ企画のロケ風景1

寿司ネタ企画のロケ風景2

寿司ネタ企画のロケ風景3

◇番組概要

■タイトル : 「第29回水と緑の物語」

■放送日時 : 2025年8月2日(土)午後9時30分〜午後4時30分

※午前11時45分〜正午は「ANNニュース」を放送します

