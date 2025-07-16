¤Ò¤í¤æ¤»á¡¡»²±¡Áª¤ÎÅêÉ¼´ð½àÊ¹¤«¤ìÆÇµ¤È¯¸À¡ÖÌ¤Íè¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢´ûÂ¸À¯ÅÞ¤Çº£¤Þ¤Ç²¿¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡×
¡¡¼Â¶È²È¤ÎÀ¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬16Æü¡¢ABEMA¡ÖAbema¡¡Prime¡Ê¥¢¥Ù¥×¥é¡Ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ËMC¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¡¢»²±¡Áª¡Ê20ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ÎÅêÉ¼´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï7µÄÀÊ¡Ê²þÁª6¡¢Èó²þÁª¤Î·ç°÷Êä½¼1¡Ë¤òÁè¤¦ÅìµþÁªµó¶è¤Î¸õÊä¼Ô32¿Í¤Î¤¦¤Á25¿Í¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¸½Ð±é¤Þ¤¿¤Ï¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¡¢·ãÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤ÎÊ¿ÀÐÄ¾Ç·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö7¿ÍÅöÁª¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë32¿Í¤¬Î©¸õÊä¡£¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©²¿¤ò´ð½à¤ËÍ¸¢¼Ô¤¬ÅêÉ¼¤¹¤Ù¤¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢´ûÂ¸À¯ÅÞ¤Çº£¤Þ¤Ç²¿¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤·¡¢¤¸¤ã¤¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¡¢Ì¤Íè¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¼÷Ì¿Åª¤Ë¡Ä¤Ã¤ÆÏÃ¤Îµ¤¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢ÆÇµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÈ¯¸À¡£¤¹¤°¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¼Õ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¿Í³Ê¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡ÖÀ¯ÅÞ¤ÇÅÞµÄ¹´Â«¤¬¤¢¤ëÅÞ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Í´ÖÀ¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤ì¤ËÅêÉ¼¤·¤í¤ÈÀ¯ÅÞ¤¬¸À¤Ã¤¿¤éÅêÉ¼¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢À¯¼£²ÈËÜ¿Í¤Î¿Í³Ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤¿¡£