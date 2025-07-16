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Mighty Crown Entertainment Presents
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SPECIAL GUESTS FROM JAMAICA
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ARTIST : Pushim¡¦CHOZEN LEE and THE BANG ATTACK¡¦DOZAN11 aka »°ÌÚÆ»»°¡¦Spinna B-ILL¡¦JUMBO MAATCH,TAKAFIN,BOXER KID from MIGHTY JAM ROCK¡¦PAPA B¡¦PAPA U-Gee¡¦Rudebwoy Face¡¦J-REXXX¡¦RUEED¡¦ARARE¡¦775¡¦ARIWA¡¦Jr.SANTA¡¦Zeebra ¡¦Anarchy¡¦ ¥¥è¥µ¥¯¡ÊMONGOL800/UKULELE GYPSY¡Ë ¡¦ Fried Jamming Fish¡¦Kene¡¦G.B.C Camp
BAND : HOME GROWN
VIBES DANCERS : I-VAN¡¦Cornbread aka Jaken
SOUNDs&DJs : RORY STONELOVE from JAMAICA¡¦KILLAMANJARO from JAMAICA¡¦BODYGUARD from JAMAICA¡¦V ROCKET INTL From UK¡¦MASSIVE B from NEW YORK¡¦DJ PUFFY from BARBADOS¡¦JAH WORKS¡¦FUJIYAMA SOUND¡¦Bad Gyal Marie¡¦YARZ¡¦REALIZE INTERNATIONAL¡¦UNITY SOUND¡¦BLACK GOLD SOUND¡¦CAPTAIN-C 20XX¡¦HUMAN CREST¡¦KING LIFE STAR¡¦KING JAM¡¦ASIAN STAR¡¦ICHI-LOW¡¦Scorcher HI FI¡¦MURO¡¦SARASA¡¦DJ MAGARA¡¦DJ SN-Z¡¦DJ KEKKE¡¦DJ KENTA
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