2025年9月11日(木)〜9月16日(火)にかけて開催される「Far East Reggae Cruise」。船上で開催されるサウンドシステムの祭典World Bashにて、活動休止中のMighty Crownが一夜限りのプレイを行うことが決定した。関連記事: MIGHTY CROWN・MASTA SIMONが語る、「最後」のレゲエ・クルーズの楽しみ方 「Far East Reggae Cruise」は、世界的レゲエサウンド「MIGHTY CROWN -The Far East Rulaz-」がプロデュースする、日本初の本格的音楽テーマクルーズで、国土交通省「クルーズ・オブ・ザ・イヤー2023」を受賞している。全長315.83m、高さ75.5mのメガクルーズ船「MSCベリッシマ」を舞台に、メインデッキに野外ステージを特設、国内外から50組以上のDJやアーティストが乗り込む、さながら洋上5泊6日のフェス型ツアー。

MIGHTY CROWNは、横浜を拠点に世界中で活躍し、その圧倒的なサウンドパフォーマンスでレゲエシーンの歴史を塗り替えてきた”レジェンド”。2023年のクルーズをもって惜しまれつつサウンド活動を休止。ラスト公演の舞台となった前回のクルーズは、参加者が「船から降りたくない」と語るほどの感動空間を創り上げた。その熱い反響を受け、今回「アンコール航海」「Far East Reggae Cruise 2025」が実現。そして、この船上でMIGHTY CROWN一夜限りの限定復活パフォーマンスを披露することが発表された。本クルーズのプロデューサーでありMIGHTY CROWNのリーダーMasta Simonは、「このクルーズは、普通の旅行では味わえない、同じ感動を分かち合える仲間と出会える特別な場所。活動休止中だからこそ、この洋上でしか見られない、忘れられないショーになる」とコメント。彼らが出演するのは、船上で行われる「WORLD BASH Japan -The Pacific Ocean Edition-」。サウンド・システムの祭典「WORLD BASH」シリーズの日本初開催の場となる。煌めく夜景を背景に、洋上という究極の非日常空間で、伝説のサウンドが再び響き渡る。レゲエファンはもちろん、MIGHTY CROWN未体験の人にとっても”見逃し厳禁”の、まさに奇跡的なチャンス。MIGHTY CROWNの奇跡の復活に加え、本場ジャマイカから2023年グラミー最優秀レゲエアルバム賞受賞のKABAKA PYRAMIDも乗船が決定。世界のトップアーティストが、アジア最大級のメガクルーズ船「MSCベリッシマ」に集結する。この「MSCベリッシマ」は、まるで”動く高級リゾート”。昼夜を問わず船内各所で繰り広げられる至極のライブパフォーマンス、チルからアッパーまで選べるクラブはもちろん、プールやスパ、カジノ、多彩なレストランなど、豪華な船内施設でクルーズそのものを満喫できる。さらに、寄港地での異文化体験も可能。海外旅行の贅沢さ、音楽フェスの高揚感、そして非日常のリゾート体験がすべて詰まった、新たな体験となる。<イベント情報>Mighty Crown Entertainment PresentsFar East Reggae Cruise -Bring Back Love-2025年9月11日(木)〜9月16日(火)※13日(土)〜15日(月)シルバーウィーク■出発地東京発 / 東京着(国際クルーズターミナル)■寄港地済州島(韓国)、鹿児島■旅行代金198,000円〜800,000円 (大人おひとり様・2名1室利用の場合)■出演者SPECIAL GUESTS FROM JAMAICAMORGAN HERITAGE with Band・BUSY SIGNAL with Band・ROMAIN VIRGO with Band・KABAKA PYRAMID with Band・DING DONGARTIST : Pushim・CHOZEN LEE and THE BANG ATTACK・DOZAN11 aka 三木道三・Spinna B-ILL・JUMBO MAATCH,TAKAFIN,BOXER KID from MIGHTY JAM ROCK・PAPA B・PAPA U-Gee・Rudebwoy Face・J-REXXX・RUEED・ARARE・775・ARIWA・Jr.SANTA・Zeebra ・Anarchy・ キヨサク(MONGOL800/UKULELE GYPSY) ・ Fried Jamming Fish・Kene・G.B.C CampBAND : HOME GROWNVIBES DANCERS : I-VAN・Cornbread aka JakenSOUNDs&DJs : RORY STONELOVE from JAMAICA・KILLAMANJARO from JAMAICA・BODYGUARD from JAMAICA・V ROCKET INTL From UK・MASSIVE B from NEW YORK・DJ PUFFY from BARBADOS・JAH WORKS・FUJIYAMA SOUND・Bad Gyal Marie・YARZ・REALIZE INTERNATIONAL・UNITY SOUND・BLACK GOLD SOUND・CAPTAIN-C 20XX・HUMAN CREST・KING LIFE STAR・KING JAM・ASIAN STAR・ICHI-LOW・Scorcher HI FI・MURO・SARASA・DJ MAGARA・DJ SN-Z・DJ KEKKE・DJ KENTAand more…オフィシャルサイト https://www.fareastreggaecruise.com/予約サイト https://www.cruiseplanet.co.jp/tour?id=18000主催 / イベント企画・制作: MIGHTY CROWN ENTERTAINMENT旅行企画・実施:株式会社クルーズプラネット船会社:株式会社 MSC クルーズジャパン協賛:バカルディジャパン・愛梨・WUU!・西原商会後援:FMヨコハマ