We took legal action against two people who cheated and broke our rules:



One sold and used cheats and the other carried out cyber attacks on content creators who were livestreaming gameplay (aka: DDoS attacks). Both have been ordered to stop these activities and are banned from…— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) July 14, 2025

人気オンラインゲーム「フォートナイト」のチートツールを使用・販売していた人物と、フォートナイトプレイヤーへのDDoS攻撃を実行していた人物に対し、運営元のEpic Gamesが法的措置を取りました。Fortnite fans get banned for life, are forced to publicly apologize | Polygonhttps://www.polygon.com/news/612950/fortnite-cheater-ddos-apology-youtube-legal-action-epic-games

🚨 An update on our fight against cheating in Fortnite



We filed a new lawsuit against an individual who developed and sold cheating software that helped players see through walls and auto aim. We’re also going after people who helped sell this software.



Creating and selling…— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) June 10, 2025

Epic GamesはX(旧Twitter)に、「私たちは、ルールを破り不正行為を行った2名に対して法的措置を講じました。1人は不正ツールの販売と使用を行い、もう1人はゲームプレイをライブ配信していたコンテンツクリエイターに対してサイバー攻撃(いわゆるDDoS攻撃)を実施しました。両名はこれらの活動を停止するよう命じられ、フォートナイトのプレイが禁止されています。ルールを破れば、その代償があります」とメッセージを投稿。続けて2本のYouTube動画へのリンクを紹介しました。これらの動画は、Epic Gamesが制裁を加えた2名の人物が投稿した謝罪動画です。1本目はチートツールを販売したMirroredというユーザーからの動画。「フォートナイトのトーナメントで不正行為をしたこと、そして他社の不正行為を可能にするチートやハードウェアの配布について、フォートナイトコミュニティの皆様におわび申し上げます。Epic Gamesのルールに違反したため、法的措置が執られました。フォートナイトのプレイは永久に禁止され、今後再びチートツールを販売・配布した場合は法的措置が取られます」という文章を映した25秒の短い無音動画です。Apology to Epic Games and the Fortnite community - YouTube2本目はDDoS攻撃を仕掛けたZebsiというユーザーからの動画。他のプレイヤーやストリーマーに影響を与えるDDoS攻撃を仕掛けたことを謝罪し、フォートナイトから永久追放されたことを伝える文章を記した無音動画となっています。July 14 2025 - YouTubeEpic Gamesは不正行為へ厳しく対応する姿勢をかねてからアピールしています。2025年6月には、壁越しに他プレイヤーへ照準を合わせるチートツールを開発および販売した個人に対し、新たな訴訟を起こしたことを発表しました。2025年2月には、元プロゲーマーが公式大会の出場権を得るためにアカウントを他人と共有したことがわかり、失格の後フォートナイトから永久追放されています。この大会で元プロゲーマーは2万ドル(約300万円)を獲得していましたが、和解の条件として慈善団体に寄付したと伝えられています。また、この人物も謝罪動を公開しました。15 February 2025 - YouTube